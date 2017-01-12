CHP TBMM'de Kürsüyü İşgal Etti, Kavga Çıktı

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde CHP'liler kürsüyü işgal etti. Bunun üzerine AK Partililer ile kavga yaşandı.

CHP, Anayasa değişiklik paketine karşı meşru-gayri meşru her türlü yöntemi kullanarak engel olmaya çalışıyor.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde CHP'liler kürsüyü işgal etti. Bunun üzerine AK Parti'liler kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı, bazı milletvekillerinin yaralandığı görüldü.