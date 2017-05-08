CHP Sağlar'ı “İhraç” İstemiyle Disipline Sevk Etti

CHP Parti Meclisi (PM), Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı "tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelen PM üyeleri, Fikri Sağlar'ın durumunu görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Mersin Milletvekili Sağlar söz alarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Sağlar, bir gazetede manşet yapılan sözlerin kendisine ait olmadığını, "Tek adam" değerlendirmesi yapmadığını belirtti.

Yaklaşık 7 süren toplantıda, Fikri Sağlar'ın durumuna ilişkin kapalı oylama yapıldı. Sağlar, 38 "Evet", 19 "Hayır" oyuyla, "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle YDK'ya sevk edildi.

Sağlar iki kez söz aldı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP genel merkezinde yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında, Sağlar iki kez söz aldı.

Her iki konuşmasında da suçlamaları kabul etmeyen Sağlar, röportaj verdiği gazetenin "sözlerini çarpıttığını" savundu. Sağlar'ın, "Gazeteyi tekzip edemeden, kendimi disiplin sürecinde buldum." dediği ifade edildi.

Öte yandan toplantıya katılan, genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevinden istifa eden Selin Sayek Böke'ye bazı PM üyelerinin tepkilerini dile getirdiği kaydedildi. Böke'nin, istifa açıklamasının arkasında olduğunu belirterek, "Aynı görüşte olmadığım bir yönetimde olmayı doğru bulmuyorum. Bunun, partinin kurumsal yapısına zarar vereceğini düşünüyorum." dediği aktarıldı.

Bazı PM üyelerinin ise Sağlar'a yönelik "kesin ihracın" ağır bir talep olduğunu dile getirerek, bu durumda aynı sürecin, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve Böke için de başlatılması gerektiği görüşünü savunduğu öğrenildi.

Savunması istenecek

Bu arada, Sağlar'ın disipline sevk kararının 38 "evet", 19 "hayır", 2 "çekimser" oyla alındığı, bir PM üyesinin ise oy kullanmadığı belirtildi.

PM'nin sevk işleminin ardından YDK'nın gelecek günlerde, Sağlar'dan savunma yapmasını istemesi bekleniyor.

AA