CHP Müftülüklere Nikah Yetkisi Veren Düzenlemeyi AYM'ye Taşıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın birinci bölümünün kabul edildiğini anımsattı.

Özel, tasarının anayasaya aykırı olduğunu ve ikili bir hukuk sistemini getireceğini, kadın ve çocuklar için güvenceleri kaldırdığını savundu.

"Anayasa Mahkemesine götüreceğiz"

İl ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi verilmesine ilişkin düzenlemenin tekrar müzakere edilerek tasarıdan çıkarılması taleplerini son ana kadar sürdürmeye devam edeceklerini bildiren Özel, "Elbetteki bu kadar açık anayasaya aykırı bir hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliği ile iptal edileceğini düşünüyoruz. Bu konuda elbette Anayasa Mahkemesine gideceğiz." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin zamana yayma politikası izlediğini ve hak ihlallerine katkı sunduğunu savunan Özel, milletvekillerinin tutukluluğu, gazetecilerin durumu ve içtüzükle ilgili başvuruları bir an önce görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Özel, "Müftülere yetki veren ve süreç içerisinde imamın, hem imam nikahı hem resmi nikah kıyacağı ve kadınlar için büyük güvencesizlik yaratacak bu uygulamaya ilişkin Anayasa Mahkemesine gitmekte bir tereddüt etmeyeceğimiz gibi mümkün olan en kısa zamanda da bunu taşıyacağımızın bilgisini de paylaşmak istiyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve parti gruplarının Genel Kurulda bir araya geldiğini ve tasarıda, "Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması" başlıklı kanunda değişiklik öngören 31'inci maddedeki düzenlemenin metinden çıkarılması konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

AA