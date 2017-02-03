CHP Milyonluk Fatura Kriziyle Gündeme Gelen Vekilin İstifasını İstedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1 milyon 200 bin TL ve 800 bin TL’lik telefon faturalarıyla tepki çeken milletvekili Türkmen’in TBMM Başkanlık Divanı’ndaki görevinden istifasını istedi.

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in yaklaşık 2 milyon TL’lik telefon görüşmesi yapması tepki çekti. Kamuoyu ve parti içi tepkilerden sonra konuyu MYK’ya taşıma kararı alan Kılıçdaroğlu, Elif Doğan Türkmen’in bu ücretin tamamını ödemesini ya da istifa etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. CHP kurmaylarının da Türkmen’in istifa etmesi gerektiğini vurguladıkları belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun tepkilerin odağında vekil Türkmen’in öncelikli olarak TBMM Başkanlık Divanı’ndaki görevinden istifa etmesini istedi.