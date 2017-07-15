CHP Meclis'teki Programa Katılmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından korkulup, alelacele ve nezaketsiz biçimde, beceriksizce yapılan program değişikliğinden sonra Meclis'teki programa, Genel Başkanımız katılmayacak." dedi.

Tezcan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsattı.

Darbenin arka planının ortaya çıkarılmasında kararlı bir iradenin sergilenmediğini öne süren Tezcan, güçlü bir demokrasi yaratma fırsatı ellerine geçmişken, tam tersine Türkiye'yi bir başka kutuplaşmanın eşiğine taşıyan bir anlayışın getirildiği savundu.

AA