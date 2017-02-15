CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Esed’çi Hüsnü Mahalli ile Görüştü!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hüsnü Mahalli ile bir araya geldi.
AA’da yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında Ordu, Amasya, Kastamonu dernekleri ve federasyonlarının üyeleriyle buluştu.
Toplantılar basına kapalı gerçekleşti.
Kılıçdaroğlu, toplantıların yapıldığı otelde, Hüsnü Mahalli ile de görüştü.
Etiketler: kemal kılıçdaroğlu, chp, hüsnü mahalli
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