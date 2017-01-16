CHP Eyleme Çağırdı Kimse Kalkmadı

CHP milletvekilleri cafedekileri anayasaya karşı ayağa kalkmaya davet etti.

Başta CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve bir grup CHP'li, girdikleri bir kafede oturan vatandaşları yeni anayasaya karşı yaptıkları ayağa kalkma eylemine davet etti. CHP'li Altıok çağrıya uyan olmadığını görünce eylem davetini yinelemek zorunda kaldı.