CHP Danıştay'a Gidiyor

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21.04.2017 16:43
CHP Danıştay'a Gidiyor
CHP'nin, YSK'nın mühürsüz oy kararıyla ilgili Danıştay'a başvuru yapacağı bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy kararıyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kararın iptali için Danıştay'a dava açacaklarını söyledi.

CHP, halk oylaması sonuçlarına yönelik itirazlara ilişkin hukuki aşamaların sonuçlanmasına kadar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sonuçları kesinleştirmesi işleminin yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin bugün Danıştay'da dava açacaklarını bildirdi.

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