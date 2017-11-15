CHP Atatürk Tarafından İdam Ettirilen Seyit Rıza’yı Andı

Dersim isyanına liderlik ettiği gerekçesi ile Mustafa Kemal iktidarı tarafından idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşları Tunceli'de anıldı.

CHP Tunceli İl Başkanlığınca, Tunceli'de 1937-1938 yıllarında askeri harekat esnasında idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarını anmak amacıyla Seyit Rıza Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi.

İl Başkanı Ali Rıza Güder, burada yaptığı basın açıklamasında, 1937-1938 yıllarındaki askeri harekatta insanların büyük acılar çektiğini söyledi.

Tüm acılara rağmen insanların Cumhuriyete düşman olmadığını belirten Güder, "Bugün geçmişin acılarından kin ve intikam duygusu yaratmanın peşinde olmadığımızı, yaşanmış acıların bizi bölmesi değil birleştirmesini söylemek için buradayız." dedi.

Güder, Cumhuriyetin önemine işaret ederek, "Biz Dersimliler 1938'i yargılayıp 1923'ü mahkum etmenin, 1938 Dersim felaketini yargılayıp 1923'ün şanlı Cumhuriyetini mahkum etmenin peşinde olmayacağız. Bu ülkede birlik içinde, acısı bir, sevinci bir davası bir büyük toplum yaratmanın, yeniden ulus olmanın düşünü kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Tokat'ta Atatürk düşmanı diye Mustafa Sabri İmam Hatip Lises'nin ismini değiştirmek için kampanyalar yapan Kemalistler, Kemalist düzene isyan gerekçesiyle CHP iktidarı döneminde, Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile idam ettirilen Seyit Rıza ve arkadaşlarını Tunceli'de anması ironik bir durum olsa gerek.