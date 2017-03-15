CHP, ABD’ye Heyet Gönderiyor!

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15.03.2017 14:22
CHP, ABD’ye Heyet Gönderiyor!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’dan oluşan heyet, ABD’de bir dizi temaslarda bulunacak.

CHP, bazı temaslarda bulunmak üzere ABD’ye heyet gönderiyor.

CHP Basın Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’dan oluşan heyet, Washington, New York, Kuzey Carolina ve New Jersey’de çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere bugün ABD’ye gidiyor.

Kaynak: AA

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