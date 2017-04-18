CHP 16 Nisan Referandumunun İptali İçin Başvurusu Yapıyor

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18.04.2017 11:42
CHP 16 Nisan Referandumunun İptali İçin Başvurusu Yapıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, referandumun iptali için bugün YSK'ya dilekçe verecek. Başvuru öncesinde konuşan Aksünger "Sandık bazlı demiyorum, 57 bin okulun 10 bin 900 tanesinde ihlal yaşanmış. İş artık başka bir boyuta geçti" dedi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bugün (18 Nisan Salı) saat 14.30’da 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halkoylamasının İptal Dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu’na verecektir" denildi.

Aksünger öncesinde bir açıklama yaptı.

CHP'nin kendi örgütünden gelen ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemlerine girdiklerini belirten ve örgütlerinin girdiği verileri YSK sonuçlarıyla karşılaştırma işlemlerinin sürdüğünü aktaran Aksünger şunları söyledi:

"Sandık bazlı demiyorum, şu anda bize 10 binden fazla okuldan gelen ihlal söz konusu. 57 bin okulun 10 bin 900 tanesinde ihlal yaşanmış. İş artık başka bir boyuta geçti. Bu konular bireysel itirazların ötesinde artık. Halk da bireysel itirazlarını mutlaka yapacaktır, halkın böyle bir hakkı var. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan direnme hakkını herkes kullanacaktır."

Kaynak: AA

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