Chicago’da Polis Şiddeti Protesto Edildi

ABD’nin Chicago kentinde Laquan McDonald adlı siyahi gencin polis tarafından öldürülmesinin üçüncü yılında Michigan Caddesi’ndeki Chicago Polis Departmanı önünde gerçekleşen gösteriye McDonald’ın aile fertlerinin yanı sıra yakınları polis tarafından öldürülen çok sayıda kişi katıldı.

AA’da yer alan habere göre, polisin karıştığı vakalarla ilgili denetimlerin tarafsız yapılmasını isteyen göstericiler, meslektaşları tarafından korunan güvenlik görevlilerinin adalet önünde hesap vermesini talep etti.

Zaman zaman “Adalet yoksa barış da yok!” sloganı atılan ve ailelerin talebi üzerine barışçıl geçen gösteride, McDonald’ın yanı sıra tüm polis kurşunuyla öldürülenler anıldı.

Beyaz balonların havaya bırakılmasıyla sona eren eylem sırasında polis tarafından departman girişinde güvenlik önlemi alındı.

Ne Olmuştu?

Chicago’daki S Pulaski Yolu’nda 20 Ekim 2014 tarihinde yaşanan olayda, polis memuru Jason VanDyke, elinde bıçak bulunan siyahi genç Laquan McDonald’ı yaklaşık üç metre mesafeden 16 el ateş ederek öldürmüştü.

Birinci derece cinayetten gözaltına alınan Dyke, 30 Kasım 2014’te kefaletle serbest kalmıştı.