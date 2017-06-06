Cezayir'den Katar Krizi İçin Diyalog Çağrısı

Cezayir, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog temelinde ve iyi komşuluk ilkeleri ile çözülmesi çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Devletlerarasında çıkması doğal olan sorunların aşılması için ilgili tüm tarafları diyaloğu benimsemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Cezayir, devletlerin bağımsızlığına saygılı ve içişlerine karışılmadan iyi komşuluk ilkelerine bağlılığa davet ediyor." ifadesi yer alan açıklamada, Cezayir'in mevcut zorlukları anlık olarak değerlendirdiği ve gelecek dönemlerde aklın ve iradenin hakim olacağına inancını koruduğu belirtildi.