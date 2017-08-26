Cezayir’den Gazze’ye Yardıma Mısır Engeli

Ahmet Varol / Yeni Akit

Mısır cuntası Refah sınır kapısının Mısır tarafında birtakım yenileme ve bakım çalışmaları yapıldığı iddiasıyla birkaç aydan beri bu kapıyı sürekli kapalı tutuyordu. Bakım çalışmaları için kapının sürekli giriş çıkışa kapalı tutulması ise tamamen saçma. Kapı zaten yüzde yüz kapasiteyle kullanılmıyor ve sürekli açık tutulmuyordu. Sadece ayda birkaç gün açılıyordu. Dolayısıyla bakım ve onarım çalışmaları bu şekilde ara sıra açılmasına engel değildi. Ancak Sisi cuntası siyonist işgalcileri memnun etmek için kapıyı sürekli kapalı tutmak istiyordu ve buna bahane uydurdu.

Geçtiğimiz günlerde Gazzeli hacıların çıkış yapmalarına imkân verilmesi için Refah kapısı dört günlüğüne açıldı. Bu süre zarfında, aylardan beri Mısır tarafında Gazze’ye geçiş için bekleyenlerin de giriş yapmalarına imkân verildi. Bu arada Cezayir’den gönderilen bir yardım kafilesinin Gazze’ye girmesine imkân tanınması istendi. Yardım kafilesi ilaç ve tıbbi malzeme taşıyordu. Bu sıralarda Gazze’de en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin başında da ilaç ve tıbbi malzeme yer alıyor. Çok sayıda ilacın mevcudu kalmamış durumda. Bazı hastaların tedavisi için gerekli olan tıbbi malzemeler mevcut olmadığından hastaların Gazze dışına gönderilmesi gerekiyor. Onların çıkış yapmalarına da Ramallah’taki Mahmud Abbas yönetimi tarafından izin verilmediğinden tedaviden yoksun bırakılıyorlar. Son iki ay içinde bu yüzden onlarca hasta hayatını kaybetti.

Bundan dolayı Cezayir Müslüman Âlimler Derneği, Gazzeli hastaların Gazze’de tedavi görmelerine imkân sağlamak için ilaç ve tıbbi malzeme temin ederek bir yardım kafilesi oluşturdu. Yardım konteynırlarına yüklenen ilaçların ve tıbbi malzemelerin isimleri ve miktarları hakkında bir liste oluşturuldu ve Mısır’ın Cezayir’deki büyükelçiliğine verildi. Mısır büyükelçisi hepsine onay verdi ve Gazze’ye geçişine izin verileceğini bildirdi. Bu güvenceye dayanarak Cezayir Müslüman Âlimler Derneği de yardımları Mısır’ın Port Said limanına ulaştırdı. Fakat cunta yönetimi ilaçların sokulmasına izin verirken, tıbbi malzemelerin geçişi konusunda anlaşma sağlanmamış malzemelerden oluştuğunu iddia ederek bunların geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi. Oysa malzemeler arasında Mısır büyükelçiliğine verilen listede yer alan malzemelerin dışında hiçbir şey yoktu ve onların geçişine izin verileceği de önceden bildirilmişti. Cezayir Müslüman Âlimler Derneği tarafından yapılan açıklamada da listede yer alan malzemelerin dışında hiçbir şey bulunmadığı açıklandı. Zaten Mısır cuntasının hilekârlığı ve çarpıtmacılığı yargı konusunda sergilediği tutumdan da bilinmektedir.

Cezayir Müslüman Âlimler Derneği’nin Yardım Komitesi’nin başkanı Abdülkadir Talibi’nin verdiği bilgilere göre Gazze’ye gönderilmesi istenen ilaç ve tıbbî malzeme yardımı 14 konteynır dolusu beş milyon dolar değerinde ilaç ve malzemeden oluşuyordu. Bunlardan bazıları yine aynı derneğin yardımıyla 2010 yılında Gazze’de açılan Cezayir Hastanesi’ne gönderiliyordu ve bazıları kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak malzemelerdi.

Filistin Kızılayı’nın devreye girmesine ve malzemelerin kesinlikle Gazze bölgesindeki hastanelerin acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeler olduğunun gelen gümrük görevlileri tarafından tasdik edilmesine rağmen Mısır cuntası bunların Gazze’ye sokulmasına izin vermeme konusunda ısrarlı davrandı. O yüzden malzemelerin Cezayir’e geri götürülmesine karar verildi.

Mısır cuntasının sergilediği tutum Cezayir’de sert tepkilere neden oldu ve bu tutumun siyonist işgal rejimi hesabına sergilenen bir tutum olduğu vurgulandı.