Cezayir'de İslamcı Partilerden İki Ayrı İttifak

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08.01.2017 16:04
Cezayir'de İslamcı Partilerden İki Ayrı İttifak
Cezayir'de İslami eğilimli 5 parti ilkbaharda yapılması planlanan meclis seçimlerine iki farklı listeyle girme kararı aldı.

Ülkedeki İslami partilerin yönetim kurulları toplantısı sonucu Barış Toplum Hareketi ile Değişim Cephesi'nin bir çatı altında, Adalet ve Kalkınma Cephesi, Nahda Hareketi ve Ulusal Bina Hareketi'nin ise bir başka çatı altında birleşmesi kararlaştırıldı.

Barış Toplumu Hareketi Danışma Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, oylamada çoğunluğun Değişim Cephesi ile birleşme teklifini onayladığı ifade edildi.

Değişim Cephesi partisi lideri Abdulmecid Munasıra da seçimlere Barış Toplumu Hareketi'yle beraber gireceklerini, partisinin ise uzlaşı konferansında feshedileceğini açıkladı.

STRATEJİK İTTİFAK ANLAŞMASI

Ulusal Bina Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, İslami eğilimli üç parti arasında ittifak kurulması amacıyla Ulusal Bina Hareketi'nin Adalet ve Kalkınma Cephesi ile Nahda Hareketi arasında imzalanan birleşme anlaşmasına katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, partinin danışma kurulunun Ulusal Bina Hareketi'nin Adalet ve Kalkınma Cephesi ile Nahda Hareketi arasında stratejik siyasi birlik ittifakını oluşturmak için çerçeve anlaşmasını onayladığı aktarıldı.

Cezayir'de Adalet ve Kalkınma Cephesi ile Nahda Hareketi, geçen aralık ayında birleşme kararı alarak stratejik ittifak anlaşması imzalamıştı. Parti liderleri, ülkedeki İslami akımların, gelecek nisan ayında yapılması beklenen genel seçimlere, ortak bir listeyle girmesi çağrısında bulunmuştu.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yakınlığıyla bilinen İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi ile Değişim Cephesi partileri de 5 Ocak'ta parlamento seçimlerine tek listeyle gireceklerini açıklamıştı.

Cezayir'deki İslami akımlar arasındaki Islah Hareketi ise parti içi kriz nedeniyle herhangi bir ittifaka katılmadığı kaydedildi.

 

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