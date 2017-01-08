Cezayir'de İslamcı Partilerden İki Ayrı İttifak
Ülkedeki İslami partilerin yönetim kurulları toplantısı sonucu Barış Toplum Hareketi ile Değişim Cephesi'nin bir çatı altında, Adalet ve Kalkınma Cephesi, Nahda Hareketi ve Ulusal Bina Hareketi'nin ise bir başka çatı altında birleşmesi kararlaştırıldı.
Barış Toplumu Hareketi Danışma Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, oylamada çoğunluğun Değişim Cephesi ile birleşme teklifini onayladığı ifade edildi.
Değişim Cephesi partisi lideri Abdulmecid Munasıra da seçimlere Barış Toplumu Hareketi'yle beraber gireceklerini, partisinin ise uzlaşı konferansında feshedileceğini açıkladı.
STRATEJİK İTTİFAK ANLAŞMASI
Ulusal Bina Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, İslami eğilimli üç parti arasında ittifak kurulması amacıyla Ulusal Bina Hareketi'nin Adalet ve Kalkınma Cephesi ile Nahda Hareketi arasında imzalanan birleşme anlaşmasına katıldığı kaydedildi.
Açıklamada, partinin danışma kurulunun Ulusal Bina Hareketi'nin Adalet ve Kalkınma Cephesi ile Nahda Hareketi arasında stratejik siyasi birlik ittifakını oluşturmak için çerçeve anlaşmasını onayladığı aktarıldı.
Cezayir'de Adalet ve Kalkınma Cephesi ile Nahda Hareketi, geçen aralık ayında birleşme kararı alarak stratejik ittifak anlaşması imzalamıştı. Parti liderleri, ülkedeki İslami akımların, gelecek nisan ayında yapılması beklenen genel seçimlere, ortak bir listeyle girmesi çağrısında bulunmuştu.
Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yakınlığıyla bilinen İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi ile Değişim Cephesi partileri de 5 Ocak'ta parlamento seçimlerine tek listeyle gireceklerini açıklamıştı.
Cezayir'deki İslami akımlar arasındaki Islah Hareketi ise parti içi kriz nedeniyle herhangi bir ittifaka katılmadığı kaydedildi.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- 'Terör Anketi'nden % 80,3 Oranında Amerika Karşıtlığı Çıktı!
- Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
- ÖSO Mensubu 15 Direnişçi Tedavi İçin Türkiye’ye Getirildi
- Laiklik Sopasını Kim Neden Kullanıyor?
- Memuriyette Devam Performansa Bağlanıyor
- Erzurum’un Oltu İlçesinde Halep Yararına Kermes Düzenlendi
- Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Ziyaretinden Öne Çıkan Hususlar
- Akhisar Özgür-Der’de “İslami Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu
- “ABD’nin YPG/PYD’ye Yardımı Çatışmayı Körüklüyor”
- Irak'ta Pazar Yerine Bombalı Saldırı
- Almanya’da Suriye Protestosu: Esed, Yönetimi Terk Etmeli
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Şahsiyeti' Seçildi
- Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
- “ABD’nin YPG/PYD’ye Yardımı Çatışmayı Körüklüyor”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Şahsiyeti' Seçildi
- Akhisar Özgür-Der’de “İslami Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “Açık ve Dolaylı Şirkten Korunmanın Önemi”
- Vahap Coşkun: Türkiye Kürdistan'ı Tanımaya Hazır
- Haksöz Dergisinin Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
- Kudüslü Müslümanlar Halepli Kardeşlerini Unutmadı!
- Sol Haber'in THY Eleştirisi Mizah Konusu Oldu
- "Yurda Dön" Çağrısına Uymayan Vatandaşlıktan Çıkarılacak
- Kapatılan 11 Gazete KHK İle Yeniden Açıldı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim