Cezayir'de Emniyet Merkezine Canlı Bomba Saldırısı

Konstantin'de emniyet merkezini hedef alan saldırıda onlarca güvenlik mensubu yaralandı.

Cezayir'in doğusundaki Konstantin kentinde emniyet merkezini hedef alan canlı bomba saldırısında onlarca güvenlik mensubunun yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Konstantin kentinde yer alan Bab el-Kantara Mahallesi'ndeki polis merkezine girmeye çalışan bir canlı bomba, polisler tarafından engellenmeye çalışıldığı sırada üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Patlamada çok sayıda emniyet mensubunun yaralandığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin, bölgeyi emniyet şeridiyle çevrelediği kaydedildi.