Cezayir İnsan Hakları Örgütü, Fransa'yı Mahkemeye Veriyor
Cezayir'deki insan hakları örgütü dün, Fransa'nın Cezayir'deki nükleer test programının suçlarını kabul etmeyi reddetmesi konusunda BM İnsan Hakları Konseyi ile temasa geçtiğini açıkladı.
Cezayir İnsan Haklarının Korunması Birliği (LADDH) Sekreteri Houari Kaddour Anadolu haber ajansı ile yaptığı röportajda örgütünün "Fransız makamlarını yargılamak için tüm yasal araçları kullanmaya ve tüm uluslararası yasal organlarda ve Avrupa Birliği'nde suç işlemeleri için yargılamak istediğine" dikkat çekti.
Kaddour, örgütünün BM İnsan Hakları Konseyi ile temas kurarak Fransa'nın suçlarını incelemesini istedi. "Fransa'yı uluslararası suçlarda uzmanlaşmış olan İsviçre yerel mahkemelerinde dava etmeyi planlıyoruz. " dedi.
Fransız hükümeti Cezayir çölünde 17 nükleer deneme yaptı ve bu denemeler sonucunda 42 bin kişinin ölümüne neden oldu. Nükleer radyasyona maruz kalan binlerce insan kronik hastalıklara yakalandı. Cezayir iki gün önce Fransız nükleer testlerinin 57. yıldönümünü anma törenleri düzenledi. 1960-1966 yılları arasında gerçekleştiril açıkladı.
Cezayir 1962'de Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.
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