Cezaevinde Vahşet Davasında Sona Gelindi

Maltepe Cezaevi’nde 15 yaşındaki Onur Önal’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin yargılanan, dönemin Kurum Müdürü Naci Yıldız, ikinci müdür Suat Karhan, baş memur Hamza Bal ve altı infaz koruma memurunun yargılandığı dava dosyası, karar verilmek üzere incelemeye alındı. Mahkemede dün son savunmasını yapan Naci Yıldız, “Bu olayda (müdahil) avukatın iddia ettiği gibi hiçbir personelimin hiçbir çocuğa bırakın şiddet uygulamayı, bir çocuğun saçının teline dokunduğu iddiasını kabul etmiyorum” dedi. Yıldız’ın avukatı Mutlu Eşer ise “Cezaevi fiziki şartlarından bahsedildi, bu konuda bir aksaklık varsa bunun muhatabı orada çalışan personel ya da müvekkilim değildir. Bizzat bakanlıktır, Ceza ve Tevkif Evleri’dir” diye konuştu. İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 10. oturumuna tutuksuz sanıklar Naci Yıldız ve infaz koruma memuru Hasan Köklen ile Onur Önal’ın annesi Nurcan Önal katıldı. Önal ailesinin avukatlarından Selmin Cansu Demir, Önal’ın kameraların görmediği kör noktada dövüldükten sonra komaya girdiğini, bir gün önce de kameraların kaydettiği koğuş bahçesindeki “simit” oyununda şiddet gördüğünü anımsattı. Kör noktaların cezaevi idaresi ve çocuklar tarafından bilindiğine ve 2009 yılından bu yana cezaevlerinde 18 çocuğun yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, “Son beş senede 484 kamu personeli içerisinde sadece bir kişi cezalandırılmıştır. Çocuklara yönelik şiddet cezasızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu davanın kararı, bu ezberi bozmalıdır” dedi.

Tıbbi müdahale engeli

Önal’ın avukatlarından Gülizar Tuncer de Onur Önal’ı döverek ölümüne neden olan iki çocuğun ceza aldığını, dosyalarının Yargıtay’da olduğunu belirterek “Asıl sorumlu cezaevi yönetimidir, devlettir. Önal’a yönelik şiddete ortam ve olanak sağlamışlardır. Şiddeti bildikleri halde engel olmamış ve gerekli önlemi almamışlardır” diye konuştu. Önal’ın hastaneye kaldırıldığı 31 Ağustos 2014’te koğuştaki çocuklardan B.P’nin çağırmasına karşın görevli memur Fatih Atmaca’nın yarım saat sonra olay yerine gittiğini anımsatan Tuncer, şöyle devam etti: “Koğuştan sorumlu diğer memur Deniz Şahin, Onur’a yönelik saldırıyı duyabilecek konumdayken o da gerekli müdahaleyi yapmamıştır. Görevi ihmal öyle boyutlarda ki Fatih Atmaca kitap okuyor, televizyon izliyor, Deniz Şahin sesleri duyuyor müdahale etmiyor. Kamera görüntüleri var izlemiyorlar. Fatih Atmaca sağlık görevlilerine çocukların anlatımlarına dayanarak namaz kılarken bayıldı diyerek, gerekli tıbbi muayenenin de yapılmasına engel olması söz konusu.” Mahkeme yargıcı, davanın karar için incelemeye alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi