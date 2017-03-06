“Çevre Kirliliği Her Yıl 1,7 Milyon Çocuğun Hayatına Mâl Oluyor”

»Ana Sayfa»Dünya
06.03.2017 17:27
“Çevre Kirliliği Her Yıl 1,7 Milyon Çocuğun Hayatına Mâl Oluyor”
Çevre kirliliğinin her yıl 1,7 milyon çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayımladığı iki yeni rapora göre, çevre kirliliği her yıl 5 yaşın altındaki 1,7 milyon çocuğun hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Raporlarda dünya genelinde 5 yaşın altındaki can kayıplarının dörtte birinin, açık ve kapalı alandaki hava kirliliği, kirli su ve yetersiz temizlik koşulları gibi çevresel faktörlerden kaynaklandığı belirtildi.

En Yaygın Nedenler İshal ve Sıtma

İlk raporda çocuk ölümlerinin en yaygın nedenlerinin ishal ve sıtma olduğu kaydedildi.

İkinci DSÖ raporunda da her yıl 5 yaşın altındaki çocuklardan 570 bininin, açık ve kapalı alanlardaki hava kirliliğine ve pasif sigara içiciliğine bağlı solunum yolları enfeksiyonları nedeniyle, 361 bininin yetersiz temizlik koşulları, hijyen ve temiz içme suyuna sınırlı erişime bağlı ishal dolayısıyla yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kansere Yol Açan Atıklar 50 Milyon Metrik Tona Ulaşabilir

Rapora göre, doğduktan sonra bir ay içinde hayatını kaybeden 270 bin çocuğun hayatları, temizlik koşullarının iyileştirilmesi, temiz suya erişimin sağlanması ve hava kirliliğinin azaltılmasıyla, sıtmadan kaynaklanan 200 bin can kaybı ise sivrisinek kontrolü ve temiz su sağlama gibi yöntemlerle önlenebilirdi.

Raporlarda, akıllı telefon gibi cihazlardan saçılan, çocukların zekâsını olumsuz etkileyen, akciğer hasarı ve kanser gibi rahatsızlıklara yol açan elektronik atıkların seviyesinin 2018 yılında 50 milyon metrik tona ulaşacağı tahminine yer verildi.

Astıma Bağlı Semptomlar

İklim değişikliğinin küçük çocuklarda astıma yol açtığına işâret eden DSÖ, astıma bağlı semptomlar görülen 5 yaşın altındaki çocuklardan yüzde 44’ünün, çevresel faktörler nedeniyle bu durumla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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