Çevik Kuvvet’i İşgâl Etmeye Çalışanlara Müebbet İstemi!

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
19.01.2017 15:57
Çevik Kuvvet’i İşgâl Etmeye Çalışanlara Müebbet İstemi!
15-16 Temmuz’daki darbe kalkışması sırasında, İstanbul’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü işgâl etmeye çalıştığı gerekçesiyle 17’si tutuklu, 58 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan 273 sayfalık iddianamede, 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışması sırasında İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü işgâl etmeye çalışan 17’si tutuklu rütbeli asker ile tutuksuz 41 asker yer alıyor.

AA’da yer alan habere göre, Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, olay sırasında vefat eden polis memuru Ümit Yolcu maktul, yaralanan 15 kişi de müşteki sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede 58 şüpheli hakkında, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

İstanbul’da, darbe kalkışmasıyla ilgili askerlere ilişkin hazırlanan 7. iddianamede, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan da şüphelilerin her birine 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

İddianamede, olayda vefat eden polis memuru ile 15 müştekiyle ilgili bazı darbecilere kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından ceza verilmesi talep ediliyor.

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