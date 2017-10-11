Cerablus’ta PTT Şubesi Açıldı

Türkiye’nin “Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında girdiği ilk yerleşim yeri olan Suriye’nin Halep kentindeki Cerablus kasabasında PTT şubesi açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolündeki Cerablus kasabasında hizmet vermeye başlayan PTT şubesinin, bölgedeki halkın iletişim ve bankacılık alanlarındaki eksikliğini gidermesi bekleniyor.

Daha önce Cerablus-Türkiye arasındaki para havalesi açıktan ve yüksek komisyon karşılığında yapılmaktaydı.

Cerablus Meclis Üyesi Ahmed Mahli, PTT şubesinin sadece Cerablus’a değil tüm bölgeye kolaylık sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Yeni Şafak