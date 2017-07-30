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Cerablus'ta Mescid-i Aksa'ya Destek Gösterisi

Cerablus'ta Mescid-i Aksa'ya Destek Gösterisi

​​​​​​​Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kurtarılan Cerablus'ta, Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik politikaları protesto edildi.

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Yüzlerce Suriyeli ellerinde "devrim bayrakları"yla ilçe merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda toplanarak Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenledi.

Göstericiler, ''Suriye devrimcilerinden Kudüs kapılarında bekleyenlere selam olsun", "Ey Peygamberler şehri, Kudüs'' yazılı dövizler taşıdı.

Mescid-i Aksa'ya destek gösterisine katılan Abdurrahman Ebu Kadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Onun için canımızı bile veririz. Kudüs'teki Müslümanlar yalnız değildir." dedi.

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