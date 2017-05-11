Cerablus’a Dönen Suriyelilerin Sayısı 38 Bine Ulaştı

Gaziantep Valiliği’nce Karkamış ilçesinde kayıt işlemleri yapılan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde ülkelerine geri dönüyor.

AA’da yer alan habere göre, yanlarına aldıkları eşya ve bavullarıyla Karkamış Gümrük Kapısı’na gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu günlük ortalama 200 kişilik Suriyeli grup, güvenlik kontrolünden sonra Cerablus’a geçiyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının gümrük kapısında karşıladığı Suriyelilerin eşyaları, araçlara yüklenip evlerine ulaştırılıyor.

“Fırat Kalkanı” isimli harekâtın ilk gününden bu yana Türkiye’den Cerablus’a geri dönen Suriyelilerin sayısının 37 bin 949’a ulaştığı bildirildi.