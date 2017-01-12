“Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında IŞİD’in kovulduğu Cerablus’a dönen Suriyelilerin sayısı 24 bine yaklaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri’nce Suriye’nin Türkiye sınırında yer alan Cerablus bölgesindeki tehditlere karşı yürütülen “Fırat Kalkanı” isimli harekâtın ardından, Türkiye’de barınan mültecilerin Cerablus’a dönüşü sürüyor.

Türkiye’ye iltica eden bir grup Suriyeli, ülkelerine dönmek için Gaziantep Valiliği’ne müracaat etti.

Alınan izinlerin ardından aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı’ndaki işlemlerinin ardından ülkesine dönüyor.

Bavullarının yanı sıra kamyonetlere yükledikleri ev eşyalarını beraberlerinde getiren gruptakiler, Karkamış Spor Salonu’ndaki kayıt işlemlerinin ardından güvenlik kontrolünden geçerek Cerablus’a gönderiliyor.

“23 bin 926 Suriyeli Ülkesine Döndü”

Gaziantep Göç İdaresi Müdürü Oktay Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Fırat Kalkanı” isimli harekâtın ardından 7 Eylül itibariyle Suriye’ye geçişlerin başladığını hatırlattı.

O günden bu yana Suriyelilerin talep etmeleri hâlinde geçişlerini sağladıklarını aktaran Bahçeci, şu an itibariyle ülkesine dönen Suriyeli sayısının 23 bin 926’ya ulaştığını kaydetti.

Bahçeci, ilerleyen günlerde de talepte bulunan Suriyelilerin işlemlerini tamamlayıp geçişleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.