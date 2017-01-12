Cerablus’a Dönen Suriyelilerin Sayısı 24 Bine Yaklaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri’nce Suriye’nin Türkiye sınırında yer alan Cerablus bölgesindeki tehditlere karşı yürütülen “Fırat Kalkanı” isimli harekâtın ardından, Türkiye’de barınan mültecilerin Cerablus’a dönüşü sürüyor.
Türkiye’ye iltica eden bir grup Suriyeli, ülkelerine dönmek için Gaziantep Valiliği’ne müracaat etti.
Alınan izinlerin ardından aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı’ndaki işlemlerinin ardından ülkesine dönüyor.
Bavullarının yanı sıra kamyonetlere yükledikleri ev eşyalarını beraberlerinde getiren gruptakiler, Karkamış Spor Salonu’ndaki kayıt işlemlerinin ardından güvenlik kontrolünden geçerek Cerablus’a gönderiliyor.
“23 bin 926 Suriyeli Ülkesine Döndü”
Gaziantep Göç İdaresi Müdürü Oktay Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Fırat Kalkanı” isimli harekâtın ardından 7 Eylül itibariyle Suriye’ye geçişlerin başladığını hatırlattı.
O günden bu yana Suriyelilerin talep etmeleri hâlinde geçişlerini sağladıklarını aktaran Bahçeci, şu an itibariyle ülkesine dönen Suriyeli sayısının 23 bin 926’ya ulaştığını kaydetti.
Bahçeci, ilerleyen günlerde de talepte bulunan Suriyelilerin işlemlerini tamamlayıp geçişleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- Aydınlık Yazarından Ahmet Davutoğlu ve Ailesine İftira
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- Şeyh Raid Salah Serbest Bırakılıyor
- Üç Ayda Yüzde 25 Artan Dolar Neden Yükseliyor?
- Ahmet Davutoğlu, Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun Sorularını Cevapladı
- Filistin Direnişi Haklı ve Meşrudur
- Memur ve Sözleşmelilerin Yemek Ücretleri Belirlendi
- CHP'liler 5. Madde Oylamasına Katılmıyor
- CHP TBMM'de Kürsüyü İşgal Etti, Kavga Çıktı
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- ABD'de “İhvan Terör Listesine Alınsın” Tasarısı
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- Anayasa Değişiklik Teklifinin 5. Maddesi 343 Oyla Kabul Edildi
- “PYD/YPG ile İşbirliği Yapmak Yılanla Çuvala Girmektir”
- Batman Özgür-Der'den Suriye'ye Battaniye Yardımı
- İstanbul'un Yeni Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
- Üç Ayda Yüzde 25 Artan Dolar Neden Yükseliyor?
- 15 Temmuz'da Muhtara Albay Üniforması Giydirilmiş
- Obama Kendisini Birçok Alanda “Başarılı” Görüyor!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim