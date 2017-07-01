Cephetu’ş-Şamiyye “Fırat Kılıcı”na Katılma Kararı Aldı

Şam Cephesi, bir açıklama yaparak Fırat Kılıcı harekâtına katılıp Türkiye güçleri ile birlikte hareket edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Halep'in doğu ve batı kırsalını bir araya getirmek için ‘Fırat Kılıcı’ operasyonuna katılıp Türkiye güçleri ile birlikte hareket edeceğiz.” denildi.

Cephetu’ş-Şamiyye, Abdulkadir Salih'in şehid olmasından sonra Livau’t-Tevhid ile diğer bazı grupların birleşmesi sonucunda oluşan bir yapıdır.

Kaynak: Smartnews-agency.com, Haksöz-Haber