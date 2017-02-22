Cephe Hattında Bir Azerbaycan Askeri Hayatını Kaybetti!

»Ana Sayfa»Azerbaycan
22.02.2017 17:49
Cephe Hattında Bir Azerbaycan Askeri Hayatını Kaybetti!
Ermenistan ordusunun top atışı sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün öğlen saatlerinde işgâl altındaki Dağlık Karabağ’da bulunan Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdi.

AA’nın aktardığına göre, saldırıda cephe hattındaki Azerbaycan ordusundan Hanoğlan Halilov isimli asker hayatını kaybetti.

Bakanlık yetkilileri, hayatını kaybeden askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

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