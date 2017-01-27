“Cennetteki Annem Artık Üzülmeyecek”
7 yaşındaki Muhammed Ali, Beşşar Esed güçlerinin acımasız yüzünü gören Suriyeli çocuklardan sâdece biri.
Yaklaşık bir yıl önce Suriye’nin Halep kentinde Esed güçlerine ait uçaklar tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda, bulundukları binanın başlarına yıkılmasıyla bacaklarını kaybeden 7 yaşındaki Muhammed’in annesi Fatma yaşamını yitirdi, kız kardeşleri 5 yaşındaki Cinan ile 3 yaşındaki Ravan ise yaralandı.
Muhammed, hayatını aylarca dört duvar arasında sürdürmek zorunda kalmasına rağmen en azından elleri olduğu için şükretmesini bildi. En çok da durumuna, sürekli yanında hissettiği annesinin üzüleceğini düşünen Muhammed’in yüzü, medyada çıkan haberler sonrası hayırseverlerin hediye ettiği protez bacakla güldü.
Yeniden ayağa kalkan çocuk, kendilerini izlediğini düşündüğü annesinin, artık yürüyebildiği için mutlu olacağına inanıyor.
Her şeye rağmen gülmesini bilen Muhammed ve kardeşleri, bir poşet içerisinde kendilerine getirilen çikolatalardan sâdece birer tane alıp, fazlasını babalarına vererek, adeta hayattan çok fazla beklentileri olmadığını ve küçük şeylerle mutlu olabildiklerini gösterdi.
“Yaşıtlarım Gibi Oynayabileceğim”
Muhammed, yeniden yürüyebildiği için mutluluğunu dile getirirken annesini çok özlediğini söyledi.
Konya’ya yerleştikten sonra hayırseverlerin kendilerine sahip çıktığını ifade eden Muhammed, “Protez bacağım olduğu için mutlu oldum. Ellerimin yardımıyla hareket etmek zor oluyordu. Okula gideceğim. Cennetteki annem protez bacağımla yürüyebildiğim için artık üzülmeyecek, mutlu olacak. Ben de yaşıtlarım gibi oynayabileceğim, dışarı çıkacağım.” diye konuştu.
“Protezi ile Koşarak Annesine Gideceğine İnanıyor”
Yeni bir evlilik yapan baba Atiye Ali, başlarına gelenler sonrası en çok oğlu Muhammed’in durumuna üzüldüğünü söyledi. Hayattaki en büyük destekçisinin evlatları olduğunu anlatan Atiye Ali, savaşın birçok insanın hayatını alt üst ettiğini, ana kuzularını annesiz, babasız bıraktığını vurguladı.
Ali, oğlunun yüzünün Türkiye’de güldüğünü belirterek, şöyle konuştu:
“Daha önce bir protez bacak verilmişti. O kırıldı ve oğlumun bacağında yaralar oluştu. Çok şükür, hayırseverler ikinci bir protez verdi. Protez bacaklarını ilk taktığında yaşadığı mutluluğu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Artık oğlum kendisini engelli gibi hissetmiyor. Muhammed en çok, sürekli yanlarında olduğuna inandığı annesinin, bacakları olmadığı için üzülmeyeceğini düşünüyor. Cennette bekleyen annesine protez bacaklarıyla koşarak gideceğine inanıyor.”
Kaynak: AA
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