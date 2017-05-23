“Cenevre’deki Suriye Görüşmelerinin 7. Turu Haziranda”

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM Güvenlik Konseyi’ndeki Suriye konulu toplantıya video-konferans yoluyla katılarak, konsey üyelerine Cenevre’deki görüşmelerin son turu hakkında bilgi verdi.

AA’da yer alan habere göre, Suriye’de “çatışmasızlık bölgeleri” oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya rağmen, Hama, Humus ve Şam’dan Beşşar Esed güçleri ve silahlı muhalif gruplar arasında çatışma yaşandığına yönelik haberler geldiğine dikkat çeken Mistura, Esed güçlerinin Humus ve Süveyda’da IŞİD ile savaşan muhalif gruplara yönelik saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Görüşmelerin 7. Turu Haziranda

Taraflar arasındaki “büyük görüş ayrılıklarının” devam ettiğini ancak tüm tarafların görüşmelerin yeni turu için masaya dönmeye hazır olduğunu ifade eden Mistura, Cenevre’deki Suriye görüşmelerinin 7. turunun haziran ayında yapılmasının planlandığını söyledi.

Son turda yeni bir Anayasa’nın temelini atmak için uzmanlardan oluşan toplantı sürecininin de başlatıldığını belirten Mistura, BM’nin yeni bir Anayasa hazırlığı içinde olmadığını, Suriyelilerin kendi Anayasa’sını yapmasına zemin hazırladığını ifade etti.