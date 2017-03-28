Cenevre’deki Suriye Görüşmelerinde Son Durum

İsviçre'de süren Suriye konulu Cenevre 5 görüşmelerine ilişkin, BM ekibinin muhalefet ve rejim heyetleriyle geçiş yönetimi üzerine müzakereleriyle sürüyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 5. tur Suriye görüşmeleri kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yardımcısı Remzi İzzettin Remzi, rejim ve muhalefet heyetleriyle bir araya geldi.

Muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri, rejimin sivil katliamlarını sürdürdüğüne dikkati çekerken, BM ile geçiş yönetimi müzakerelerinde ilk defa önemli ölçüde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Görüşmelerinin beşinci gününde, Mistura'nın Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Arap Ligi toplantısına katılması nedeniyle taraflarla görüşmeleri Remzi yürüttü.

ESED REJİMİ 14'Ü ÇOCUK, 28'İ KADIN TOPLAM 76 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

Remzi, TSİ 13.00'te rejim, 17.00'de muhalefet heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından rejim heyetinin başkanı Beşşar Caferi açıklama yapmazken, muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri, basın toplantısı düzenledi.

Hariri, rejimin 31 Aralık 2016'da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 275'i kadın, yüzlercesi çocuk olmak üzere en az 2 bin kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Kurbanların yüzde 93'ünün sivil olduğunu bildiren Hariri, "Maalesef Beşşar Esed'in terör rejiminin şu ana kadar ülkenin farklı bölgelerindeki vahşi bombardımanları devam ediyor. Cenevre'deki görüşmelerimizin ilk üç gününde Esed rejimi 14'ü çocuk, 28'i kadın toplam 76 sivili öldürdü." dedi.

"İLK DEFA BU KADAR İLERLEME SAĞLADIK"

Hariri, BM ekibiyle görüşmelerinde gelinen noktayı şöyle değerlendirdi:

"Bugün siyasi geçiş yönetimini ve süreci belirleyecek anayasal prosedürleri tartışmaya devam ettik. İlk defa bu kadar ilerleme sağladık ve önümüzdeki günlerde de görüşmelere bu bağlamda devam edeceğiz. Biz siyasi sürecin hızlandırılması ve halkımız için siyasi bir çözüm bulunması için elimizden geldiği kadar katkı vermeye devam edeceğiz."

Nasır el-Hariri, hedefledikleri "Suriye"yi İngilizce olarak "Kuşatma ve açlıktan kurtulmuş bir Suriye. İran milisleri ve diğer yabancı milislerden kurtulmuş bir Suriye. Halkının dönebilmesi için güvenli bir Suriye. Bizim gündemimiz bu." ifadeleriyle anlattı.

SURİYE'DE İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI 20'DEN FAZLA KARARGAH KURDU

Humus'taki askeri gruplar adına konuşan Fatih Hassun, ülkedeki silahlı yabancı grupların varlığına dikkati çekti.

Hassun, şunları anlattı:

"Şii milisler İran’da 14 kampta terör eğitimi görüyorlar. Suriye’de İran Devrim Muhafızları 20’den fazla karargah kurdu. Bu karargahlardan, 60’dan fazla milis grup yönlendiriliyor. İran devrim muhafızlarının sayısı, 8-10 bin. İran'ın nizami ordusundan gelen askerler, 5-6 bin. Iraklı Şii milisler 20 bin civarında. Afganistanlı Fatimiyyun mensubu milisler 10-15 bin. Zeynebiyyun mensubu 5-7 bin. Fakat bu sayılar değişiyor."

Güney Cephesi'ndeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ziyad Hariri de bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.

AA