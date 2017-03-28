Cenevre’deki Suriye Görüşmelerinde Son Durum
İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 5. tur Suriye görüşmeleri kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yardımcısı Remzi İzzettin Remzi, rejim ve muhalefet heyetleriyle bir araya geldi.
Muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri, rejimin sivil katliamlarını sürdürdüğüne dikkati çekerken, BM ile geçiş yönetimi müzakerelerinde ilk defa önemli ölçüde ilerleme kaydettiklerini söyledi.
Görüşmelerinin beşinci gününde, Mistura'nın Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Arap Ligi toplantısına katılması nedeniyle taraflarla görüşmeleri Remzi yürüttü.
ESED REJİMİ 14'Ü ÇOCUK, 28'İ KADIN TOPLAM 76 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ
Remzi, TSİ 13.00'te rejim, 17.00'de muhalefet heyetiyle bir araya geldi.
Görüşmenin ardından rejim heyetinin başkanı Beşşar Caferi açıklama yapmazken, muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri, basın toplantısı düzenledi.
Hariri, rejimin 31 Aralık 2016'da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 275'i kadın, yüzlercesi çocuk olmak üzere en az 2 bin kişiyi öldürdüğünü söyledi.
Kurbanların yüzde 93'ünün sivil olduğunu bildiren Hariri, "Maalesef Beşşar Esed'in terör rejiminin şu ana kadar ülkenin farklı bölgelerindeki vahşi bombardımanları devam ediyor. Cenevre'deki görüşmelerimizin ilk üç gününde Esed rejimi 14'ü çocuk, 28'i kadın toplam 76 sivili öldürdü." dedi.
"İLK DEFA BU KADAR İLERLEME SAĞLADIK"
Hariri, BM ekibiyle görüşmelerinde gelinen noktayı şöyle değerlendirdi:
"Bugün siyasi geçiş yönetimini ve süreci belirleyecek anayasal prosedürleri tartışmaya devam ettik. İlk defa bu kadar ilerleme sağladık ve önümüzdeki günlerde de görüşmelere bu bağlamda devam edeceğiz. Biz siyasi sürecin hızlandırılması ve halkımız için siyasi bir çözüm bulunması için elimizden geldiği kadar katkı vermeye devam edeceğiz."
Nasır el-Hariri, hedefledikleri "Suriye"yi İngilizce olarak "Kuşatma ve açlıktan kurtulmuş bir Suriye. İran milisleri ve diğer yabancı milislerden kurtulmuş bir Suriye. Halkının dönebilmesi için güvenli bir Suriye. Bizim gündemimiz bu." ifadeleriyle anlattı.
SURİYE'DE İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI 20'DEN FAZLA KARARGAH KURDU
Humus'taki askeri gruplar adına konuşan Fatih Hassun, ülkedeki silahlı yabancı grupların varlığına dikkati çekti.
Hassun, şunları anlattı:
"Şii milisler İran’da 14 kampta terör eğitimi görüyorlar. Suriye’de İran Devrim Muhafızları 20’den fazla karargah kurdu. Bu karargahlardan, 60’dan fazla milis grup yönlendiriliyor. İran devrim muhafızlarının sayısı, 8-10 bin. İran'ın nizami ordusundan gelen askerler, 5-6 bin. Iraklı Şii milisler 20 bin civarında. Afganistanlı Fatimiyyun mensubu milisler 10-15 bin. Zeynebiyyun mensubu 5-7 bin. Fakat bu sayılar değişiyor."
Güney Cephesi'ndeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ziyad Hariri de bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.
AA
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- PKK/PYD Amerikan Füzelerini Kime Karşı Kullanılacak?
- “Batıda Irkçılık, Ortadoğu’da Katliamlar Yükselirken Türkiye Ne Yapmalı?”
- “Musul’da Ailelerin Bulunduğu Binalar Hedef Alınıyor”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya Koordinatör Konumunda
- İşgalci Netenyahu Trump’a Teşekkür Etti!
- FETÖ Sanığı Ali Fuat Yılmazer'in Kızları Tutuklandı
- Ali Şükrü Bey Mezarı Başında Anıldı
- Avustralya’da Kasırga 35 Bin Evi Elektriksiz Bıraktı
- "Galatasaray'da Kararın Aidata Bağlı Alınmasını Hafif Buluyorum"
- Yurt Dışında İlk Gün 38 Bin Kişi Oy Kullandı
- Elektronik Cihaz Yasağında Amerikan Havayolu Şirketlerinin Rolü
- Paris'te 'Polis Şiddeti Protestosu'na Müdahale
- Elektronik Cihaz Yasağında Amerikan Havayolu Şirketlerinin Rolü
- TSK’da AK Parti Karşısında İki Farklı Atatürkçü Blok
- Mehmet Görmez: Gençlerin Saçıyla Sakalıyla Uğraşmayın
- İran’a Göre Kendisi Değil, Türkiye Yayılmacı İmiş!
- İşte ABD-İran İttifakının Musul'u Kurtarma Operasyonundan Kareler!
- Kemalist Rejim Tarihinde Siyasi Cinayetler ve Ali Şükrü Bey
- ABD Destekli PKK/PYD Takba Hava Üssü’nü Ele Geçirdi!
- Şiddet, Ahlaksızlık, İstismar, Yozlaştırma… Reyting İçin Değer mi
- İçişleri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz Davasında 707 bin 180 TL Tazminata Mahkum Edildi!
- Batman Özgür-Der'de ‘’İslami Tebliğde Temel Hassasiyetler’’ Konuşuldu
- Muhalifler Cebel-i Ekrad’da Helikopter Düşürdü
- Alman Bild Gazetesi ‘Hayır’ Cephesine Hizmette Sınır Tanımıyor!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim