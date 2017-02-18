Cenevre'deki Suriye Görüşmelerinde 3 Konu Görüşülecek

Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre'nin Cenevre kentinde 23 Şubat'ta başlayacak Suriye görüşmelerinde ana gündem maddelerinin "yönetim", "yeni anayasa" ve "seçimler" olacağını bildirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Sözcüsü Yara Sharif, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, de Mistura'nın önceki hafta görüşmeler için davetiyeleri gönderdiğini anımsatarak, "Bu davetiyelere olumlu cevaplar verildiğini ve istişarelerin halen devam ettiğini teyit edebiliriz." dedi.

"SÜREÇ HALEN DEVAM EDİYOR"

Perşembe günü başlayacak görüşmeler için katılımcı listesinin henüz netleşmediğini, müzakerelerin sürdüğünü belirten Sharif, "Süreç halen devam ediyor." diye konuştu.

Sharif, gelecek hafta başından itibaren müzakere heyetlerinin Cenevre'ye gelmeye başlayacağını da belirterek de Mistura'nın 22 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

HERHANGİ BİR ERTELEME PLANI YOK

Görüşmelerin yeniden erteleneceğine dair çıkan haberlerle ilgili bir soru üzerine de Sharif, Suriye görüşmelerinin planlandığı gibi 23 Şubat'ta başlayacağını ve herhangi bir ertelenmenin planlarında olmadığının altını çizdi.

Sharif, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının ışığında görüşmelerdeki gündem maddelerinin ağırlıklı olarak yönetim, yeni anayasa ve seçimler olacağını ve bu konudaki istişarelerin de sürdüğünü kaydetti.