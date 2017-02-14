“Cenevre’deki Suriye Görüşmeleri 23 Şubat’ta Başlayacak”

Cenevre’de 20 Şubat’ta yapılması planlanan Suriye konulu müzakerelerin 23 Şubat’ta başlayacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre’nin Cenevre kentinde 20 Şubat’ta yapılması planlanan Suriye konulu müzakerelerin 23 Şubat’ta başlayacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın sözcüsü Yara Sharif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Şubat’a kadar müzakerelere katılacak heyetlerin Cenevre’ye gelerek de Mistura ile istişare yapacağını belirtti.

Sharif, de Mistura’nın Suriye ile ilgili görüşmeler için diplomatik faaliyetlerini aktif şekilde sürdürdüğünü ve katılımcılara davetiyelerin gönderildiğini aktardı.

Özel temsilci de Mistura, ocak ayının sonunda yaptığı açıklamada Cenevre’de 8 Şubat’ta yapılması planlanan görüşmelerin 20 Şubat’a ertelendiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Sözcü Sharif, 15-16 Şubat’ta Astana’da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine de Mistura’nın katılıp katılmayacağı konusunun netlik kazanmadığını, bu konuda herhangi bir teyitte bulunamayacağını kaydetti.