“Cenevre’deki Suriye Görüşmeleri 23 Şubat’ta Başlayacak”
Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre’nin Cenevre kentinde 20 Şubat’ta yapılması planlanan Suriye konulu müzakerelerin 23 Şubat’ta başlayacağını bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın sözcüsü Yara Sharif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Şubat’a kadar müzakerelere katılacak heyetlerin Cenevre’ye gelerek de Mistura ile istişare yapacağını belirtti.
Sharif, de Mistura’nın Suriye ile ilgili görüşmeler için diplomatik faaliyetlerini aktif şekilde sürdürdüğünü ve katılımcılara davetiyelerin gönderildiğini aktardı.
Özel temsilci de Mistura, ocak ayının sonunda yaptığı açıklamada Cenevre’de 8 Şubat’ta yapılması planlanan görüşmelerin 20 Şubat’a ertelendiğini açıklamıştı.
Öte yandan, Sözcü Sharif, 15-16 Şubat’ta Astana’da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine de Mistura’nın katılıp katılmayacağı konusunun netlik kazanmadığını, bu konuda herhangi bir teyitte bulunamayacağını kaydetti.
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Maltepe’de Başörtülü Genç Kıza Saldırı
- Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye Suriye’de Suriyeliler İçin mi Savaşıyor?
- Şantaj ve Provokasyon Diplomasisi
- Merkel, İsrail Ziyaretini İptal Etti
- Rusya’yla ‘Güvenli Bölge’de Görüş Ayrılığı
- İstanbul’da Bir Markete Molotofkokteyliyle Saldırdılar!
- Trump’ın Vize Yasağı Virginia Eyaletinde İptal Edildi
- Sivas Özgür-Der’de “Umre İzlenimleri” Konulu Panel Yapıldı
- Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn İstifa Etti!
- Kur’an Kursundaki Patlamaya İlişkin Dava 9 Yıl Sonra Karara Bağlandı
- Musul’da Saldırılar: 14 Kişi Hayatını Kaybetti!
- CHP'li Kadıgil'e Yedi Yıl Hapis Talebi
- Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye Suriye’de Suriyeliler İçin mi Savaşıyor?
- Saadet Partisi Türkiye-Rusya-İran Yakınlaşmasından Gayet Memnun
- Hakkari’de 28 STK Nihat Gür ve Fahrettin Çelik'in Görevlerine İadesini İstedi!
- “Dilleri Var, Ahlaksızca; Üslupları Var, Fütursuzca”
- MHP'den 4 İsme İhraç Talebi
- Irak'ta Sadr Destekçilerinin Protesto Eyleminde 5 Gösterici Öldü
- “Ezanı Yasaklarsanız, Her Filistinli Müezzin Olur”
- Muhalifler Cenevre'ye Hazırlanıyor
- Evlilik Programlarındaki Kavgalar Kamu Denetçiliği Kurumu’na Taşındı
- Ruanda’da Sağlık Çalışanlarına Görevdeyken Cep Telefonu Yasağı
- Trump Yönetiminden Rusya'yla İlk Üst Düzey Temas
- ABD’de Bir Haftada 600 Göçmen Gözaltına Alındı!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim