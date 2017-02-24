Cenevre'de Muhalifler, Esed’in İşbirlikçisi Sözde Muhaliflerle Aynı Masaya Oturmadı

Suriye krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla düzenlenen 4. Cenevre müzakerelerinin resmi açılışı yapıldı. Açılıştan önce muhalifler ile Esed’in işbirlikçisi sözde muhalif gruplar aynı masada oturmayı kabul etmeyince bir süre kriz yaşandı.

Konuyla ilgili Al Jazeera ve AA’nın yer verdiği haber şöyle:

Cenevre görüşmelerin resmi açılışı, BM ofisinde gerçekleşti. Açılış toplantısı muhaliflerin farklı grupları arasındaki kriz nedeniyle saatlerce ertelendi. Muhaliflerin farklı masalarda ancak aynı tarafta oturmayı kabul etmesiyle kriz aşılmış oldu.

De Mistura'nın sağ tarafında Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti, sol tarafında Beşşar Caferi başkanlığındaki Esed rejimi heyeti hazır bulundu.

Taraflara katılımları için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Mistura'nın karşısında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Uluslararası Destek Grubu üyesi ülkelerin temsilcileri yer aldı.

"Mucize beklemiyorum"

De Mistura, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının görüşmelerin gündemini açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Ateşkesi sağlayarak siyasi geçişin konuşulabilmesini mümkün kılan Türkiye ve Rusya öncülüğündeki Astana sürecini takdir ettiğini vurgulayan de Mistura, siyasi geçişle ilgili yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Mistura, "Mucize beklemediğimi söylemiştim. Zor bir görev bizi bekliyor. Bu kadar tansiyon ve mağduriyet varken, işimiz kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının sonunda Mistura'nın, tokalaşmak üzere ilk önce muhalefet heyetine yönelmesi üzerine, rejim heyeti başkanı Caferi, BM Temsilcisi'ni beklemeden salondan ayrıldı.

Muhalif grupların arasındaki kriz

De Mistura, Rusya ve rejimin de baskısıyla, muhalefetin tüm bileşenlerinin temsil edilmesi gerektiği şartını koşan BM 2254 sayılı kararına da dayanarak, muhaliflerin en geniş şemsiye örgütü Riyad merkezli muhalif Yüksek Müzakere Heyeti’nin yanı sıra bir de Moskova ve Kahire platformları adlarıyla bilinen iki ayrı muhalif grubu da Cenevre'ye davet etmişti.

Riyad muhalefeti, rejimin tek heyetinin karşısında Kahire ve Moskova platformlarıyla üç ayrı muhalif heyet olarak oturmak istemedi ve bu iki grubun onlarla birlikte olmasını ve tek başkanın olmasını talep etti.

Ancak bu iki platform, muhalefet içerisindeki temsilci sayılarını artırmak ve ayrı birer oluşum olarak temsil edilme şartıyla görüşmelerde yer almayı talep etti.

Muhalifler arasındaki bu kriz nedeniyle açılış merasimi ertelendi. Krizin çözülmesi için arabuluculuk çabaları saatler sürdü.

Riyad muhalefeti heyeti, Moskova ve Kahire yönetimlerine yakın grupların heyetteki katılımcı sayısının 1'den 3'e çıkartılmasını kabul ederken sayının bu şekilde sınırlanmasına ve tek bir başkanın olması konusunda ısrar etti.

De Mistura konuşmasında muhalefet heyeti konusunda ilerleme sağlandığını ancak daha çok iş olduğuna işaret etti.

Muhalif Yüksek Müzakere Heyeti, geçen hafta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlediği toplantıda, Kahire ve Moskova gruplarından birer temsilciyi dâhil edecek şekilde Cenevre için 21 kişilik heyet oluşturmuştu.