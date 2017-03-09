“Cenevre Görüşmelerinin 5. Turu 23 Mart’ta Başlayacak”
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre’deki Suriye görüşmelerinin 4. turunun tamamlanmasının ardından BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdi.
AA’da yer alan habere göre, Konsey’deki toplantıdan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Mistura, Cenevre’de 9 gün süren 4. tur görüşmelerinden “mucize” beklemediklerini ancak hiç kimsenin masadan ayrılmadığını ve asla tahmin edilemeyen bir “başarı” sağladıklarını savundu.
Tarafların ilk kez aynı odada bir araya geldiğini ve çözüm konusunda “ciddi” olduklarını söyleyen Mistura, bir sonraki turda “yönetim, anayasal süreç, seçimler ve terörle mücadelenin” ele alınacağını aktardı.
Cenevre’deki Suriye görüşmelerinin 5. turunun 23 Mart’ta başlayacağını ifade eden Mistura, müzakerelerin bir süre daha doğrudan değil dolaylı yürütüleceğini kaydetti.
“Ateşkes Olmazsa Görüşmeler Kırılgan Olur”
Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak görüşmelerde ateşkes ihlâllerinin ele alınacağını anlatan Mistura, güçlü bir ateşkes olmazsa görüşmelerin kırılgan olacağı noktasında uyarıda bulundu.
Mistura, Astana’daki teknik görüşmelere kendisinin katılmayacağını ifade etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Rusyalı mevkidaşı Valeriy Gerasimov ve ABD’li mevkidaşı Joseph Dunford ile Antalya’daki görüşmesini de değerlendiren Mistura, bu üçlü zirvenin “terörle mücadele için önemli bir toplantı” olduğunu sözlerine ekledi.
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