Cenevre Görüşmeleri Ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de 8 Şubat'ta yapılması beklenen Suriye görüşmelerinin Şubat sonuna ertelendiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçre'nin Cenevre kentinde 8 Şubat'ta başlaması planlanan Suriye barış görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı. Lavrov, görüşmelerin Şubat sonu için planlandığını söyledi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 23-24 Ocak’ta düzenlenen Suriye görüşmelerinin sonunda üç garantör ülke; Rusya, Türkiye ve İran ortak bir açıklama yayınlamıştı. Bu açıklamaya göre, Suriye savaşında etkili üç ülke, 30 Aralık’ta Suriye’de yürürlüğe giren ateşkese riayet edildiğini denetlemek için üçlü bir mekanizma kurmayı kararlaştırmıştı.

Ateşkes konusuna odaklanan Astana görüşmelerinden sonra Suriye krizine çözüm çabalarının bir sonraki durağının 8 Şubat'ta Cenevre olması bekleniyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, rejim ve muhaliflerin temsilcileri arasında yeni görüşmeler yapacağını söylemişti.

Moskova'da muhaliflerle toplantı

Öte yandan Suriye’deki barış çabalarına hız vermek isteyen Rusya, Suriye muhalefetinin siyasi kanadını Moskova’da topladı. Suriyeli muhaliflerin en büyük şemsiye kuruluşu Yüksek Müzakere Heyeti ve SMDK’nın davet edildiği ancak katılmadığı toplantıda, çoğunlukla Suriye’nin içinden gelen muhalif figürler yer aldı.

Suriye’nin içinde yaşayan Devletin Hareketi Akımı Başkanı Luey Hüseyin, Muhalif Moskova Platformu figürlerinden Kadri Cemil ve Astana Platformu figürlerinden Randa Kassis de Moskova toplantısına katıldı. Toplantıya katılması beklenen SMDK’nın eski başkanı Ahmet Cerba ve SMDK’nın ilk Başkanı Muaz Hatip ise toplantıya katılmadı.

Lavrov daha önce yaptığı bir açıklamada, toplantıya çağırdığı muhalif figürlere Astana süreciyle ilgili bilgi vereceğini söylemişti.

Rus Dışişleri Bakanı, toplantıya katılmayan Yüksek Müzakere Heyeti ve SMDK’yı de ağır bir dille eleştirdi. Bu iki yapının başkanları Riyad Hicab ve Enes Abda’nın önce toplantıya katılacağını bildirdiğini sonra ise fikirlerini değiştirdiğini söyledi. Muhalif iki ismin ateşkesle ilgili bazı şartlarının olduğunu ve bu şartlar yerine getirilmeden katılmayacağını bildirdiğini söyleyen Lavrov, şart koşmanın BM’nin 2254 sayılı kararıyla bağdaşmadığını savundu.

Kaynak: Reuters