Cenevre Görüşmeleri Ertelendi

»Ana Sayfa»Suriye
27.01.2017 11:47
Cenevre Görüşmeleri Ertelendi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de 8 Şubat'ta yapılması beklenen Suriye görüşmelerinin Şubat sonuna ertelendiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçre'nin Cenevre kentinde 8 Şubat'ta başlaması planlanan Suriye barış görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı. Lavrov, görüşmelerin Şubat sonu için planlandığını söyledi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 23-24 Ocak’ta düzenlenen Suriye görüşmelerinin sonunda üç garantör ülke; Rusya, Türkiye ve İran ortak bir açıklama yayınlamıştı. Bu açıklamaya göre, Suriye savaşında etkili üç ülke, 30 Aralık’ta Suriye’de yürürlüğe giren ateşkese riayet edildiğini denetlemek için üçlü bir mekanizma kurmayı kararlaştırmıştı.

Ateşkes konusuna odaklanan Astana görüşmelerinden sonra Suriye krizine çözüm çabalarının bir sonraki durağının 8 Şubat'ta Cenevre olması bekleniyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, rejim ve muhaliflerin temsilcileri arasında yeni görüşmeler yapacağını söylemişti.

Moskova'da muhaliflerle toplantı

Öte yandan Suriye’deki barış çabalarına hız vermek isteyen Rusya, Suriye muhalefetinin siyasi kanadını Moskova’da topladı. Suriyeli muhaliflerin en büyük şemsiye kuruluşu Yüksek Müzakere Heyeti ve SMDK’nın davet edildiği ancak katılmadığı toplantıda, çoğunlukla Suriye’nin içinden gelen muhalif figürler yer aldı.

Suriye’nin içinde yaşayan Devletin Hareketi Akımı Başkanı Luey Hüseyin, Muhalif Moskova Platformu figürlerinden Kadri Cemil ve Astana Platformu figürlerinden Randa Kassis de Moskova toplantısına katıldı. Toplantıya katılması beklenen SMDK’nın eski başkanı Ahmet Cerba ve SMDK’nın ilk Başkanı Muaz Hatip ise toplantıya katılmadı.

Lavrov daha önce yaptığı bir açıklamada, toplantıya çağırdığı muhalif figürlere Astana süreciyle ilgili bilgi vereceğini söylemişti.

Rus Dışişleri Bakanı, toplantıya katılmayan Yüksek Müzakere Heyeti ve SMDK’yı de ağır bir dille eleştirdi. Bu iki yapının başkanları Riyad Hicab ve Enes Abda’nın önce toplantıya katılacağını bildirdiğini sonra ise fikirlerini değiştirdiğini söyledi. Muhalif iki ismin ateşkesle ilgili bazı şartlarının olduğunu ve bu şartlar yerine getirilmeden katılmayacağını bildirdiğini söyleyen Lavrov, şart koşmanın BM’nin 2254 sayılı kararıyla bağdaşmadığını savundu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Şam’ın Fethi Cephesi’nin Direniş ve Astana Toplantısı Üzerine Açıklaması25 Ocak 2017 Çarşamba 17:00
  • “ABD, Suriye’deki En Büyük Askerî Üssünü Kuruyor”25 Ocak 2017 Çarşamba 10:19
  • Esed’in Bombaları Dünyasını Kararttı!24 Ocak 2017 Salı 16:40
  • Astana’da Yayımlanan Bildirgenin Tam Metni24 Ocak 2017 Salı 15:54
  • PYD, Suriye'de ABD ve Esed İçin Savaşıyor!24 Ocak 2017 Salı 15:50
  • BM’den Suriyeli Mülteciler İçin Finansman Çağrısı24 Ocak 2017 Salı 14:44
  • Astana'da Suriye’de 'Ateşkesi İzleme' Konusunda Uzlaşıldı24 Ocak 2017 Salı 13:13
  • “Suriye’de Milyonlarca İnsan Susuz”24 Ocak 2017 Salı 12:20
  • Ebu Zeyd: Biz Yalnızca Sözleri Değil Uygulamaları Bekliyoruz24 Ocak 2017 Salı 11:11
  • Suriye Konulu Astana Görüşmelerinde İkinci Gün24 Ocak 2017 Salı 08:15
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Acil B RH Negatif Kan Aranıyor
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim