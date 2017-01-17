Cemil Barlas Ahlaksızlığın Dibini Buldu: 3 Yaşındaki Çocuğa İşkence Teklifi

Cemil Barlas, Reina saldırganının oğluyla birlikte bulunduğu evde yakalanması sonrası "Katil, çocuğu ile yakalanmış. Katili konuşturmak için o çocuk da ne şekilde kullanılması gerekiyorsa kullanılmalı. Ahlaki sakınca yok" dedi.

HAKSÖZ HABER

Cemil Barlas, Reina saldırganın 3 yaşındaki oğluyla birlikte saklandığı evde yakalanması sonrası insanlık dışı bir paylaşımda bulundu. Barlas, "Katil, çocuğu ile yakalanmış. Katili konuşturmak için o çocuk da ne şekilde kullanılması gerekiyorsa kullanılmalı. Ahlaki sakınca yok" dedi.

Cemil Barlas bu tweti ile ahlaksızlığın dibini bulmuş durumda. İyi ki operasyonu yapan polis bu ahlaksızla aynı fikirde değil... Bu hastalıklı tiplerin hala ekranlarda analiz ve yorum yapması acziyetten başka bir manası yok...