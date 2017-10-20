Cemaatu’l Ahrar Örgütü Lideri Horasani'nin Öldürüldüğü İddiası

ABD'nin Afganistan'a bağlı Paktia bölgesinde hafta başında düzenlediği İHA'lı saldırıda ağır yaralanan Cemaatu’l Ahrar örgütü lideri Horasani'nin öldüğü iddia edildi.

Cemaatu’l Ahrar örgütü kaynaklarından yapılan açıklamada, Pakistan-Afganistan sınırı yakınındaki Paktia bölgesinde düzenlenen İHA'lı saldırıda, "Abdul Vali" olarak da bilinen Horasani'nin ağır yara aldığı ve daha sonra bilinmeyen bir bölgeye götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Horasani'nin bugün öldüğü ileri sürüldü.

Cemaatu’l Ahrar, 2014 yılında Pakistan Talibanı'ndan (TTP) ayrılarak kurulmuştu. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Mohmand kabile bölgesinin, örgütün ana üssü olduğu belirtiliyor.

Grubun eski sözcüsü Ehsanullah Ehsan, 2 Kasım 2014'te Lahor'da Pakistan-Hindistan sınır kapısında yapılan intihar saldırısını üstlendiklerini açıklamıştı. Saldırıda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'ın Lahor kentinde 2016'da Paskalya Bayramı sırasında yaşanan ve 60 kişinin ölümüne yol açan saldırı da aynı örgüt tarafından üstlenilmişti.

ABD, Cemaatu’l Ahrar'ı geçen ağustos ayında terör listesine almıştı.