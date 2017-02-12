Cemaat-i İslamiye Hareketinden Trump’a Ömer Abdurrahman Uyarısı

Cemaat-i İslamiye hareketi, Trump yönetimini, ABD'de tutuklu bulunan hareketin kurucusu ve manevi lideri Şeyh Ömer Abdurrahman'ın hayatını tehlikeye atmakla suçladı.

Mısır'da Cemaat-i İslamiye hareketi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini, ABD'de tutuklu bulunan hareketin kurucusu ve manevi lideri Şeyh Ömer Abdurrahman'ın hayatını tehlikeye atmakla suçladı.

Cemaat-i İslamiye'nin siyasi kolu İmar ve Kalkınma Partisi Basın Müsteşarı Halid eş-Şerif, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın yönetimi devralmasının ardından ABD yönetiminin Şeyh Ömer Abdurrahman'a yönelik aldığı "keyfi uygulamaları" kınadı.

Açıklamada, ABD yönetiminin Abdurrahman'ın kullandığı radyo cihazının yanı sıra ilaçlarına el koyarak hayatını tehlikeye attığı belirten Şerif, "Şeyh Abdurrahman, çarşamba günü ailesini arayarak sağlık durumunun kötüye gittiğini, bunun belki de son konuşması olabileceğini söylemiş." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin tehdit ve korkutma yönetimini kullanarak Filistin asıllı ABD vatandaşı Abdurrahman'ın avukatını davadan çekilmeye zorladığı ve Abdurrahman'ın ailesinin yeni bir avukat aradığı aktarılan açıklamada ayrıca uluslararası insan hakları kuruluşlarına Abdurrahman'ın hayatının kurtarılması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Abdurrahman, ABD'nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'ne 1993'te düzenlenen saldırının ve bazı bombalama eylemlerinin sorumlusu olduğu iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.