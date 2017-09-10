Cemaat-i İslami’den Arakan ile Dayanışma Çağrısı

Haksöz Haber

Bangladeş’te Hasina yönetiminin ağır baskıları altındaki Cemaat-i İslami Hareketi bir yandan dikta yönetiminin hemen her gün çeşitli şehirlerde üyeleri hakkında verdiği tutuklama ve yasaklama kararlarıyla boğuşurken, bir yandan da Myanmar zulmü altındaki Arakanlı Müslümanlarla dayanışma çabalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Genel Sekreter Şefik’ur Rahman dün yaptığı bir çağrıyla 11 Eylül Pazartesi günü tüm Bangladeşlilerden sokağa çıkarak barışçıl eylemlerle Rohingya Müslümanlarıyla dayanışma içinde olduklarını ve Myanmar zulmünü lanetlediklerini göstermelerini istedi.