Cem Küçük İyice Haddini Aşmaya Başladı, Mavi Marmara'ya Hakaret Etti

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19.04.2017 23:58
Cem Küçük İyice Haddini Aşmaya Başladı, Mavi Marmara'ya Hakaret Etti
Pelikan çetesinin tetikçileri referandumdan sonra AK Partinin özeleştiri yapmasına fırsat vermeden yeni saldırılara başlamış durumdalar. Cem Küçük bu defa açık açık Mavi Marmara yolcularına hakaretlerde bulundu.

Pelikan Çetesinin yılmaz tetikçilerinden Cem Küçük yanına Cemil Barlas’ı da alarak referandum sonrası İslami hareketleri hedefe oturtup ve birde bu hareketleri yok etmeyi Cumhurbaşkanın Erdoğan’ın ilk işlerinden biri olarak dikte ettirebiliyor ve Mavi Marmara yolcularına hakaretler etme cesaretinde bulanabiliyor.

 

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