Cem Küçük Hakkında Suç Duyurusu Yapılacak
İHH organizasyonuyla İslami Kuruluşlar Cem Küçük hakkında yarın (21 Nisan Cuma) saat 11’de Çağlayan adliyesinde suç duyurusunda bulunacak.
İHH tarafından yapılan açıklamanın metni:
“Mavi Marmara'ya, katılımcılarına ve organizatörlerine hakaret eden Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Yarın (Cuma) saat 11:00'da Çağlayan Adliyesi'nde buluşuyoruz. Tüm Filistin dostlarını Kudüs ve Filistin davasına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”
Cem Küçük’ün hakaretlerini sıraladığı video:
Etiketler: cem küçük
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