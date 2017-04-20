Cem Küçük Hakkında Suç Duyurusu Yapılacak

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20.04.2017 19:51
Cem Küçük Hakkında Suç Duyurusu Yapılacak
İHH organizasyonuyla İslami Kuruluşlar Cem Küçük hakkında yarın (21 Nisan Cuma) saat 11’de Çağlayan adliyesinde suç duyurusunda bulunacak.

İHH tarafından yapılan açıklamanın metni:

“Mavi Marmara'ya, katılımcılarına ve organizatörlerine hakaret eden Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Yarın (Cuma) saat 11:00'da Çağlayan Adliyesi'nde buluşuyoruz. Tüm Filistin dostlarını Kudüs ve Filistin davasına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Cem Küçük’ün hakaretlerini sıraladığı video:

 

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