Çekya Mülteci Kabul Etmeyecek!
Çekya İçişleri Bakanı Milan Chovanec, yerel Pravo gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin, Avrupa Birliği’nin (AB) mültecileri üye ülkeler arasında dağıtımak için uygulamak istediği kota sistemi kapsamında mülteci kabul etmeyeceğini belirterek, “AB, ekonomik yaptırımlarla tehdit etse bile Çekya, zorunlu kota kapsamında mülteci kabul etmeyi planlamıyor.” dedi.
AA’da yer alan habere göre, ülkesinin bugüne kadar bin 600 mülteciden 12 tanesini kabul ettiğine ancak geri kalan sayıyı tamamlamayacağına dikkat çeken Chovanec, yapılan ulusal güvenlik taraması neticesinde diğer mültecilerden hiçbirine Çekya’ya yerleşme müsaadesi verilmemesi kararı alındığını söyledi.
Kota Sistemi Oy Çokluğuyla Kabul Edilmişti
AB Adalet ve İçişleri Konseyi, Eylül 2015’te Avrupa’da 120 bin mültecinin kota sitemiyle üye ülkelere dağıtılması teklifini, Slovakya, Çekya, Romanya ve Macaristan’ın karşı çıkmasına rağmen oy çokluğuyla kabul etmişti.
Slovakya ve Macaristan, Avrupa Komisyonu’nun 120 bin mültecinin AB üyesi ülkelere kota sistemine göre dağıtılması kararını iptal ettirmek üzere Avrupa Adalet Divanı’na dava açmıştı.
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