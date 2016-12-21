Milâdî yılbaşı dolayısıyla Türkiye’de her yıl düzenlenen ve 1 Ocak’ta büyük ikramiye adı altında insanlarımızı kumara teşvik eden piyango sistemine karşı Müslümanları ikaz eden ilahiyatçılar, “Cehenneme bilet almayın” uyarısında bulunuyor.

Faruk Arslan / Yeni Akit

"Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?"

Bu satırlar, Kur’an-ı Azimüşşân’daki Maide Sûresi 90 ve 91. ayetlerinden. Allah azze ve celle’nin mutlak biçimde yasakladığı kumarın, içki ve putlar gibi şeytan işi pislikler olduğu konusunda Müslümanları uyardığı Ayet-i Kerîme, bugünlerde yeniden Müslüman Anadolu’nun her köşesinde yankılanmayı bekliyor.

ALDIĞINIZ BİLETLERLE HEM DÜNYANIZ HEM AHİRETİNİZ ZARAR GÖRÜR

Milâdî yılbaşı dolayısıyla Türkiye’de her yıl düzenlenen ve 1 Ocak’ta büyük ikramiye adı altında insanlarımızı kumara teşvik eden Milli Piyango adlı kumar sistemine yönelen Müslümanlar, çeşitli bedeller ödeyerek edindikleri biletlerle hem dünya hem de ahirette zarara uğruyor. Allah’ın (c.c.) yasak kıldığı kumara bulaşarak isyana sürüklenen gönüller, maddi hayallerin peşinde sürüklenerek maddi ve manevi çöküntüler yaşıyor, benliğini kaybediyor, Allah’ın rahmetinden uzaklaşarak gazabına yaklaşıyor. İlahiyatçılar ise Mü’minleri, sonu azap ve ateş olan kumar illetine karşı uyarıyor: Cehenneme bilet almayın…

ALAN DA VEREN DE HAYIR GÖRMEZ

Gazetemiz Akit’e konuşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedim Urhan, “Yılbaşında piyango veya herhangi bir unsurdan menfaat temin etmenin İslam’da yeri yoktur” dedi. Nedim Urhan, “Piyangonun ne İslami ne de ahlaki bir yönü vardır. Haramdır ve asla helal değildir. Bunları alanlar da verenler de hayır görmez. Müslüman diye kabul ettiğimiz kimselerin bile piyango zilletine düşmesi ümmet için büyük bir kayıptır. Bir müminin haram olan piyangonun biletini alma yoluna gitmesi onun manevi hayatını tanzim eden bütün imkanlardan engel olacak şekliyle oraya çıkacaktır. Cehennem, haram olan bir şeyin neticesidir. Bilet almak da haramdır. Oradan gelecek gelirler veya faydalar da haramdır. Bu fayda görünümlü enkazlar ise maalesef cehennem ateşine doğru uzanan yolun yapı taşlarını oluşturuyor, her piyango bileti cehenneme alınmış davetiye niteliği taşıyor. Mevlam Müslümanları bu hususta kendilerini kurtaranlardan eylesin” diye konuştu.

MÜSLÜMANIN İZZETİNE YAKIŞMAZ

İlahiyatçı-yazar Dr. İhsan Şenocak ise, “Bizler küffara benzeyemeyiz. 20 sene öncesinde yılbaşı gecesinde sadece dansöz oynatılırdı. Fakat şimdi zulüm her taraftan ve her an saldırıyor. Televizyondan internetten her şekliyle ve her an. Biz Noel direncimizi kaybettik, piyango, kumar ve faize gösterdiğimiz direnci kaybettik. Bugün insanlarımız sanki piyangoya mahkûm olmuşçasına kuyruklarda bekliyor, kumardan medet bekliyor. Bu Müslümanın izzetine yakışmaz. Biz tırnak keserken bile küffara benzemekten kaçınan bir ümmetiz. Küçük amellerde bile zalimlerin adetlerinden uzak duran ümmetin, büyük bir günahta zalimle yarışması akıl işi değildir” ifadelerini kullandı.

BU REZALETİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Gazeteci-yazar ve emekli müftü Mehmet Göktaş da, toplumun haramlar neticesinde uçurumun kenarında gezdiğine dikkat çekti. Göktaş, “Biz kardeşlerimizin bu haline çok üzülüyoruz. Sokakta piyango satıcısı görmek istemiyoruz. Piyango satanların dışında seyyar satıcıların herhangi bir şey satmaları yasak fakat kumara teşvik serbest. Bir de piyango bileti satan, yani alenen kumar kağıdı satanlar bunu kutsal bir görevmiş gibi, polis gibi zabıta gibi bir eda ile satıyorlar. Bu rezaletin önüne bir an evvel geçilmelidir” dedi.