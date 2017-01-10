Çeçenler'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Açık Mektup
Riyad Makaev –Doğruhaber Gazetesi
Son dönemde arasındaki buzları hızla eriyen Türk-Rus ilişkileri ister istemez ve beklenen bazı sonuçları da getirdi. Bunlardan bir tanesi yıllarca Türkiye'de ikamet eden Çeçen vatandaşların Rusya'ya iade talebi oldu. Rusya son dönemde çok hızlı gelişen olayları fırsat bilip Türkiye'de ikamet eden Rus-Çeçen savaşından gazi olan bazı Çeçen uyruklu vatandaşları iade talebinde bulundu. Aslında Kremlin bu defteri kapatmıştı. Ancak Kremlin'in Çeçenistan'a atadığı kukla Kadirov kendisine olası her türlü tehlike ve bildiği isimleri yok etmeye yemin etmiş gözükmektedir. Dolayısıyla Kadirov'un talepleri üzerine yeniden arama listesi hazırlanıyor ve Türkiye'de bulunan bazı Çeçen uyruklu vatandaşları geri iade talebinde bulunuyorlar. Türkiye'nin terörizm konusunda çok hassas olduğunu bildikleri için Rus-Çeçen savaşında yer alan bazı gazileri bir tane daha madalya alabilmek ve Kremlin'in gözüne girebilmek için böyle girişimlerde bulunuyorlar.
Çeçenistan'da Rus işgaline karşı verilen mücadelede yüz binlerce insan vatan uğruna şehit oldu ve yüz binlercesi Rus bombardımanlarda şehit düştü. Yaralılar ve şehit yakınları ise ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Hicret edip gittikleri yerlerde bile şehit edilenler oldu. Rus ve yandaşların zulmü hicrette bile rahat vermedi Çeçen Müslümanlara. Türkiye'de yapılan suikastların çoğunun hala failleri bilinmezken Türkiye misafir olarak kabul ettikleri Çeçen gazilerini iade ederse yeni cinayetler söz konusu olacaktır. Çünkü Rusya savaşa katılan gazilere yargısız infaz uyguluyor. İşte Çeçen Ulusal Meclisin yazdığı açık mektupta da Sayın Türkiye Cumhurbaşkanına seslenirken, bu zor günlerine şahit olan İhtiyar Konseyi Başkanı adeta yalvarıyor.
Sayın Cumhurbaşkanımıza yazılan açık mektupta yer alan Çeçenlerin bazı arzularını aktarmak istiyorum. Mektupta şöyle deniliyor: “Sayın Recep Tayyip Erdoğan! Rusya'nın sizden talep ettiği Rus işgaline karşı direnişe katılan ve Türkiye'de ikamet ederken gözaltına alınan hiçbir Çeçen vatandaşımızı Rusya'nın taleplerini karşılamak adına iade etmemenizi rica ediyoruz. Tüm dünya ve Avrupa ülkeleri Çeçen direnişçilerini iade etmiyor. Sayın Erdoğan! Biz Çeçenler sizin adınızın dindaşınız olan Çeçen gazileri Rusya'ya iade eden biri olarak tarihte anılmasını istemiyoruz. Bizler, sizin emperyalist güçlere karşı verdiğiniz mücadelenizde sizin için dua eden kardeşler olarak Türkiye'de kalmak istiyoruz. Sayın Başkan, iade söz konusu olursa Çeçenler için çok ciddi sonuçlar doğuracaktır ve bu iade diğer ülkeler için de bir emsal oluşturacaktır. Buna müsaade etmemenizi rica ediyoruz. Çeçen ve Türk halkları arasındaki ebedi dostluğu gölgede kalmasını istemiyoruz.”
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