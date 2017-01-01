Çeçenistan Uyruklu Kujulov İade Ediliyor

2015'te sağlık sorunlarından dolayı Türkiye'ye sığınan ve iltica başvurusunda bulunan Çeçenistan uyruklu Kujulov'un iade edileceği bildirildi.

Sabur Ali Kujulov, 2015 yılında sağlık sorunları nedeni ile Türkiye'ye sığındı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde iltica başvurusunda bulundu.

Türkiye'de bulunduğu sırada Ramazan Kadirov destekli gruplar tarafından 3 kez öldürülmeye çalışılan Kujulov'a suikast girişimleri TEM Şube Müdürlüğü tarafından engellendiği öğrenildi.

Kujulov'un iki ağabeyinin Rusya'daki cezaevinde rehin olarak tutulduğu ifade edildi.

Bursa 1. İdare Mahkemesi 2015/1411 Esas, 2016/67 karar 03.02.2016 tarihli kararı ile; başvurucunun sınırdışı edilmesi halinde işkence görmesi ve öldürülmesinin kuvvetle muhtemel olması nedeni ile sınırdışı kararını iptal etti.

Alınan mahkeme kararı uyarınca iltica başvurusu değerlendirmeye alınan Kujulov, İstanbul ilinde düzenli olarak imzaya gittiği İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde 28.12.2016 tarihinde imza attıktan sonra alıkonulduğu ve hakkında tekrar sınırdışı kararının verildiği belirtildi.

Kujulov'un, İstanbul/Fatih Kumkapı Polis Karakolunda bekletildiği ve yarın sabah sınırdışı edileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklamanın yapılmadığı öğrenilirken, belirsizliğin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Yeni Şafak