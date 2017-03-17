Çeçen Muhacir Zelimhan Hasanov’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mektup

5 Şubat’ta Yalova’daki evinden alınıp o gün bugündür Adana’daki Göç İdaresi’nde alı konulan 6 çocuk sahibi Çeçen muhacir kardeşimiz Zelimhan Hasanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir mektup kaleme aldı.

Zelimhan Hasanov’un Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’a hitaben kaleme aldığı mektup şöyle:

Sn.Cumhurbaşkanı'na...

Ben Zelimhan Hasanov. Çeçenistan-İçkeriyalıyım.2008 yılında ailemle birlikte Rusya'nın devlet teröründen kaçarak Türkiye'ye sığındım. Rusya,2 savaş boyunca halkımıza yönelik acımasız bir vahşet uyguladı. Çok sayıda insanımızı öldürdü ve işkence yaptı. Bu nedenle kendimi ve ailemizi korumak için memleketimizi terk etmek zorunda kaldım. Türkiye, yönetimi ve halkıyla her daim bizim yanımızda oldu. Bu sebeple Türkiye'ye geldik ve 2008'den beri ülkenizin Yalova şehrinde yaşıyoruz.

Türkiye'ye geldikten sonra ilk olarak Yalova'daki mülteci kampında yaşadık. Daha sonra, sosyal program gereği şehirdeki apartman dairelerine yerleştirildik. Aramızdan bazıları, Türk vatandaşlığı hakkını kazandı. Ben de ailemle vatandaşlık için başvurdum fakat başvurum reddedildi.3'ü Türkiye-Yalova'da dünyaya gelmiş 6 çocuğum var. Ailemi inşaatlarda çalışarak ve hayırsever insanların yardımlarıyla geçindiriyordum fakat şimdi onların başında kimseleri yok. Büyük çocuklarım okula gidiyor.

15 Temmuz'da Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman sizin için ve halkınız için endişelenmiştik. Çünkü sizin derdiniz, bizim derdimizdi.

Fakat şimdi, evraklarımda eksiklik olduğu gerekçesiyle Adana şehrindeki Göç İdaresi'nde tutuluyorum.5 Şubat 2017 tarihinde sabah namazı için kalktığım sırada Yalova'da gözaltına alındım.2012 yılında pasaportumun süresi bitti ve o tarihten bu yana yeni pasaport alamıyorum.

Yine de Türkiye'nin benim siyasi sığınma talebime cevap vereceği ve yakın zaman içinde serbest kalacağıma dair umudum sürüyor.

Olumlu bir cevap umudum için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum.