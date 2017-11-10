Çay ve Simit Eşliğinde Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyorlar

Muş Alparslan Üniversitesi Hayırda Buluşanlar Topluluğu öğrencileri, Bilgi ve Erdem Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen “Çay-Kitap-Simit” etkinliğinde Öğretim Görevlisi Burhan Taşkaya eşliğinde Kemal Sayar'ın 'Biraz Yağmur Kimseyi İncitmez' kitabını değerlendirdiler.

Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte; iyilik, merhamet, yardımlaşma, tanış olma, sabır ve ideal ebeveynlik gibi konular üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Düzenli olarak yapılacak kitap değerlendirmelerinde öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının kazanılması, önemli konuların derinlemesine tahlilinin yapılması aynı zamanda farklı alanlarda kitap yazan yazarları öğrencilerin tanıması hedeflenmektedir.

Topluluk Akademik Danışmanı Hatip Erdoğmuş: Bu etkinliğimizde okunacak kitapları öğrencilere ücretsiz temin eden 'Bilgi ve Erdem Vakfı'na teşekkür ettiklerini, ayrıca Vakfın Arakan için düzenlediği “Kitap Oku Arakan’a Can Ol” kampanyasına da öğrencilerin okudukları bu kitaplarla destek olacaklarını söyleyerek bu etkinliğin eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini ve öğrencilere en az altı kitap okutup değerlendirmeyi planladıklarını söyledi.