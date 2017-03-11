Çavuşoğlu'nun Rotterdam'daki Mitingi Engellendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rotterdam'da referanduma ilişkin miting yapmasına izin verilmediği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 16 Nisan'daki referanduma yönelik miting yapmasına izin verilmediği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu'nun diplomatik dokunulmazlığı olduğunu ve bunu saygıyla karşıladıklarını ancak, kamusal alanlarda olanları yasaklamak için başka araçlara sahip olduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Cumartesi günü tüm engellemelere, ırkçı söylemlere rağmen inşallah Rotterdam'a gideceğiz. Oradaki Türk kardeşlerimizle, Türklerle buluşacağız, onlarla hasret gidereceğiz. Bizi de kimse engelleyemez." ifadelerini kullanmıştı.