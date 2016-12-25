Çavuşoğlu:“Ne Halep'i Sattık, Ne Esed'i Tanıdık!”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yok efendim 'Halep’i mi sattınız?' Niye satalım Halep’i. Halep’te zalimi de zulmü de gördük. Suriye toprakları üzerinden başkasıyla pazarlık yapmayız.’ dedi.

Dışişleri Bakanı, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesince gerçekleştirilen "Dostlar Meclisi" toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu burada Halep'te yaşananlara, tahliye sürecine ve sonrasına getirilen eleştirilere cevap verdi.

"Halep'teki sorunu çözmezsek kim imdata yetişecek?" diyen Çavuşoğlu, "Hangi Müslüman ülke imdada koştu. Biz el uzatmasaydık bu garibanların hali ne olacaktı. 45 bin insanın hali ne olacaktı. Tüm dünya gördü. Türkiye'yi seven de sevmeyen de Cumhurbaşkanımıza kıskançlıktan dolayı her şeyi söyleyen de bu sefer kaçamadı ve 'Türkiye'den başka yardım eden yok. Türkiye var' dedi. Bunu başkaları bize iltifat etsin diye yapmıyoruz. Dünyadaki 2,4 milyar ümmetten de sorumluyuz. Çok şükür ki 2,4 milyar ümmet kimsesiz değil. Güçlü Türkiye var. Bu anlayışla çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Anlaşmalar yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Suriye genelinde ateşkesin sağlanması gerektiğine değinen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Suriye'de siyasi çözüme geçmemiz lazım. İran'ı da işin içine çekmemiz lazım. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Rusya'dan güçlü bir ortak açıklamaya herkes imza atıyor, ortak açıklama önemli değil, içeriğinde ne var buna bakmak lazım. Bu açıklamada ülke genelinde ateşkes var, siyasi çözüm var, insani yardım var, BM kararları var. Nasıl bir Suriye görüyoruz, milli beraberliği var. Herkesi kapsayan yönetim anlayışı var. Geleceği inşa etmek için biz bu adımları atmazsak kim yapacak? Yok efendim 'Halep'i mi sattınız?' Niye satalım Halep'i. Halep'te zalimi de zulmü de gördük. Suriye toprakları üzerinde başkasıyla pazarlık yapmayız. Suriye topraklarında gözümüz yok. Yok efendim 'Esad'ı mı tanıdınız?' Ne alakası var Esad'ı tanımakla.

Cenevre'de müzakereler kimler arasında yapıldı. Muhalefetin temsilcileri ve rejimin temsilcileri. Şimdi siyasi bir çözüm istiyorsanız ortada iki taraf var, rejim tarafı ve muhalefet tarafı. Bunları bir araya getirmek 'Esad kalsın' demek değil ki. Üstelik ben 'kalsın' desem o 'kalsın' dese önemi var mı? Suriye halkı ne diyor bu önemli. Onları kim razı edecek, mümkün mü? 600 bin insanı öldürmüş zalim kişiyi mazlum insanların kabullenmesi mümkün mü? Esad'a razı olmak gibi bir şey yok. Böyle yorumlar çıkıyor, hiç alakası yok. Bizim görüşümüz belli. 600 bin kişiyi öldürmüş insan Suriye'yi birleştiremez ve birleşik Suriye'nin geleceğinde yer alamaz. Nasıl olacağını bilen varsa gelsin anlatsın. Bu yapılanların unutulacağını mı zannediyorsunuz, unutulmaz. Herkesin kabulleneceği bir yönetim olması lazım."

İnsani dış politikalarını çok başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ettiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Yıllık 1,7 milyar dolar insani yardım yaptığımızı öve öve anlatıyorduk. 2015 yılı sonu itibariyle 7,1 milyar dolar insani yardım yapan bir ülkenin evlatlarıyız. Gurur duyuyoruz" dedi.

AA