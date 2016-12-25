Çavuşoğlu:“Ne Halep'i Sattık, Ne Esed'i Tanıdık!”
Dışişleri Bakanı, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesince gerçekleştirilen "Dostlar Meclisi" toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu burada Halep'te yaşananlara, tahliye sürecine ve sonrasına getirilen eleştirilere cevap verdi.
"Halep'teki sorunu çözmezsek kim imdata yetişecek?" diyen Çavuşoğlu, "Hangi Müslüman ülke imdada koştu. Biz el uzatmasaydık bu garibanların hali ne olacaktı. 45 bin insanın hali ne olacaktı. Tüm dünya gördü. Türkiye'yi seven de sevmeyen de Cumhurbaşkanımıza kıskançlıktan dolayı her şeyi söyleyen de bu sefer kaçamadı ve 'Türkiye'den başka yardım eden yok. Türkiye var' dedi. Bunu başkaları bize iltifat etsin diye yapmıyoruz. Dünyadaki 2,4 milyar ümmetten de sorumluyuz. Çok şükür ki 2,4 milyar ümmet kimsesiz değil. Güçlü Türkiye var. Bu anlayışla çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Anlaşmalar yapıyoruz" açıklamasında bulundu.
Suriye genelinde ateşkesin sağlanması gerektiğine değinen Çavuşoğlu şöyle devam etti:
"Suriye'de siyasi çözüme geçmemiz lazım. İran'ı da işin içine çekmemiz lazım. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Rusya'dan güçlü bir ortak açıklamaya herkes imza atıyor, ortak açıklama önemli değil, içeriğinde ne var buna bakmak lazım. Bu açıklamada ülke genelinde ateşkes var, siyasi çözüm var, insani yardım var, BM kararları var. Nasıl bir Suriye görüyoruz, milli beraberliği var. Herkesi kapsayan yönetim anlayışı var. Geleceği inşa etmek için biz bu adımları atmazsak kim yapacak? Yok efendim 'Halep'i mi sattınız?' Niye satalım Halep'i. Halep'te zalimi de zulmü de gördük. Suriye toprakları üzerinde başkasıyla pazarlık yapmayız. Suriye topraklarında gözümüz yok. Yok efendim 'Esad'ı mı tanıdınız?' Ne alakası var Esad'ı tanımakla.
Cenevre'de müzakereler kimler arasında yapıldı. Muhalefetin temsilcileri ve rejimin temsilcileri. Şimdi siyasi bir çözüm istiyorsanız ortada iki taraf var, rejim tarafı ve muhalefet tarafı. Bunları bir araya getirmek 'Esad kalsın' demek değil ki. Üstelik ben 'kalsın' desem o 'kalsın' dese önemi var mı? Suriye halkı ne diyor bu önemli. Onları kim razı edecek, mümkün mü? 600 bin insanı öldürmüş zalim kişiyi mazlum insanların kabullenmesi mümkün mü? Esad'a razı olmak gibi bir şey yok. Böyle yorumlar çıkıyor, hiç alakası yok. Bizim görüşümüz belli. 600 bin kişiyi öldürmüş insan Suriye'yi birleştiremez ve birleşik Suriye'nin geleceğinde yer alamaz. Nasıl olacağını bilen varsa gelsin anlatsın. Bu yapılanların unutulacağını mı zannediyorsunuz, unutulmaz. Herkesin kabulleneceği bir yönetim olması lazım."
İnsani dış politikalarını çok başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ettiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Yıllık 1,7 milyar dolar insani yardım yaptığımızı öve öve anlatıyorduk. 2015 yılı sonu itibariyle 7,1 milyar dolar insani yardım yapan bir ülkenin evlatlarıyız. Gurur duyuyoruz" dedi.
AA
- Yorumlar 0
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- "HDP, PKK'sız Bir Gelecek Tahayyül Edebilmeliydi"Akademisyen Vahap Coşkun’a göre HDP de en başta PKK’nın hendek siyasetini yanlış buluyordu, ancak PKK eleştirileri ihanet olarak tanımlayınca HDP bunun karşısında duramadı.
- “PKK Demirtaş’ı Kurban Etti”Kürt siyasetinin önemli isimleri tutuklandıktan sonra, HDP ve PKK’dan yapılan çağrılara rağmen bölge halkı sokakta tepki göstermedi. Bir yoruma göre "PKK Demirtaş dahil Türkiye’de tüm güçleri Suriye için kurban etti."
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Azez'de Çadır Yangını: 1 Ölü, 4 Yaralı
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İrancı Korodan Özgür-Der Aleyhine İftira Kampanyası
- Özgür-Der Üniversite Gençliği “Sahabe Dönemi İktidar Kavgası”nı Konuştu
- FETÖ İle Mücadeleyi Sulandırmaya Bir Örnek: İnönü Üniversitesi Operasyonları
- İşgalcilere Moral İçin Suriye'ye Yola Çıktılar, Balıklara Yem Oldular!
- “PKK/PYD Suriye Halkına İhanet Etti”
- Rus Uçağı 91 Kişilik Mürettebatıyla Birlikte Karadeniz'de Düştü
- Andrey Karlov Suikasti ve Bazı Sorular
- “5 Günde Bir Yemek Bulursak Yiyorduk”
- Mossad’ın Gerçekleştirdiği Zevvari Suikasti Protesto Ediliyor
- Muntasır Billah Tugayı’ndan Bir Mücahid: “İran Halep'i İşgal Etti”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Rus Uçağı 91 Kişilik Mürettebatıyla Birlikte Karadeniz'de Düştü
- Muntasır Billah Tugayı’ndan Bir Mücahid: “İran Halep'i İşgal Etti”
- İşgalcilere Moral İçin Suriye'ye Yola Çıktılar, Balıklara Yem Oldular!
- Andrey Karlov Suikasti ve Bazı Sorular
- Özgür-Der Van Şubesinde Zaaflarımız ve Sorumluluklarımız Konuşuldu
- Mccain'den Obama'ya Halep Eleştirisi
- “PKK/PYD Suriye Halkına İhanet Etti”
- Karadeniz’e Çakılan Rus Uçağından Kurtulan Yok
- Özgür-Der Üniversite Gençliği “Sahabe Dönemi İktidar Kavgası”nı Konuştu
- "Günümüz Sünnet Anlayışı ve Hadise Yaklaşımlar"
- FETÖ İle Mücadeleyi Sulandırmaya Bir Örnek: İnönü Üniversitesi Operasyonları
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim