Çavuşoğlu’ndan AB’ye: 'Vize Serbestisi Olmazsa Adım Atacağız'
Mevlüt Çavuşoğlu AB'ye seslenerek "Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu; Göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB'ye seslenerek "Avrupa Birliği'nin bizi oyaladıklarını görüyoruz. Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın da beklentileri var. Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu; Göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık. Her bir maddesine riayet ettik. Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız" dedi.
AA
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Çavuşoğlu’ndan AB’ye: 'Vize Serbestisi Olmazsa Adım Atacağız'Mevlüt Çavuşoğlu AB'ye seslenerek "Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu; Göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık" dedi.
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