Çavuşoğlu’ndan ABD’ye YPG Cevabı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Büyükelçiliği tarafından dün yapılan "ABD hükümeti YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta" şeklindeki açıklamaya yanıt verdi: "Bugüne kadar ABD, YPG'ye silah vermiştir, nokta."

A Haber yayınında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan "ABD hükümeti YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta" şeklindeki açıklamaya "Bugüne kadar ABD, YPG'ye silah vermiştir, nokta." yanıtını verdi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi:

Çavuşoğlu ayrıca "Amerika’nın içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı Operasyonumuza havadan destek vermiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: A Haber, Al Jazeera